La creatividad de Guille Carmona para alegrar el confinamiento

En sus camisetas del club se lee ‘GC’, y visto su desempeño en una de las múltiples facetas que ocupa en el club, podría corresponder a ‘Genio Creativo’. ¿Casualidad?. La ‘G’ de Guille y la ‘C’ de Carmona están detrás de una batería de propuestas para pasar el confinamiento que arrancó con un ‘loco’ partido no jugado en pista, pero sí en redes sociales, el primer sábado de este duro periodo que ha tocado vivir. Verde entretenimiento, imaginación al poder, el diseñador, segundo entrenador y ‘databoy’ de Unicaja Costa de Almería hace uso de su inagotable imaginación para regalarle a la sociedad contenido divertido que evade y suma para el voleibol a partes iguales. Ya no analiza partidos, “se ha adelantado un par de meses”, y sí está centrado en el próximo proyecto, pero tiene un molde: “Firmo ahora mismo que sea el de ahora”.

Varias veces durante la entrevista hace mención a lo mismo: “Estoy muy orgulloso de estos chicos, muy satisfecho del trabajo realizado; cuando nos han respetado las lesiones, hemos demostrado que somos un gran equipo, y esa palabra, ‘equipo’, la quiero recalcar, porque hemos sabido trabajar en una situación muy dura, y cuando uno estaba fuera, ha intentado dar el máximo desde fuera, y cuando estaba dentro, ha dado lo máximo porque su compañero no ha podido, haciendo grande la palabra ‘equipo’, y eso para mí es lo más importante para crear una plantilla, unión y trabajo diario como bases del éxito”, asegura. Por su hubiera alguna duda, insiste: “Firmaría que el nuevo proyecto fuera como el de este año, y si pudiera ser, con los mismos jugadores también, alargarlo una temporada y creo que sería casi invencible”.

Esas “grandes miras” y seguridad en que “llegaría muy lejos” tiene, para Carmona, una clara justificación: “Hemos acabado en un nivel altísimo y no ha sido solamente el centrarse en la Superliga, sino cuando nos han respetado las lesiones, porque de los siete meses de trabajo, solo dos semanas hemos estado los 12, lo que es ridículo y atípico, no he visto una cosa igual en mi vida, nunca en este club, y llevo ya unos cuantos años, además, no lesiones por carga, no, han sido temas fortuitos, como si nos hubiese mirado un tuerto, como se suele decir”. El verdadero potencial de este Unicaja Costa de Almería ha florecido “cuando se ha conseguido tener la plantilla casi completa, excepto Álex Fernández, que el pobre ha estado hospitalizado hasta hace poco tiempo”. Así han sido las cosas, y así se han afrontado… con éxito.

Remarcado que “el nivel que ha dado el equipo en el tramo final ha sido el real, ese mismo que podría haber dado antes sin lesiones”, para Guille Carmona el balance es “satisfactorio” y debe serlo más: “Es verdad que no conseguimos la Copa del Rey ni la Supercopa, pero no recuerdo ninguna temporada así, insisto, en la que todas las semanas teníamos una lesión, lo que nos ha pasado factura, pese a lo que se ha sacado adelante, da pena que se pare cuando hemos entrado once y se ha visto en el nivel e intensidad, viéndose que este equipo puede crecer muchísimo y dar muchísimas alegrías, pero hemos quedado primeros de la fase regular, buen hacer durante toda ella, hemos ganado a todos, sacamos cinco puntos al segundo, y nadie puede decir que no somos campeones de esta liga”.

Lo deja bien claro: “Somos regulares, como en el fútbol, se ha superado con creces ese objetivo y los chicos pueden estar orgullosos, levantar la cabeza y decir que son los actuales líderes de la Superliga, nosotros estamos orgullosos de ellos, de todo su trabajo y su esfuerzo ante todas las dificultades que han pasado, que no han sido pocas; es lo lógico que seamos campeones, hay muchas competiciones en las que el campeón es el que queda primero, y ese es el más regular, somos primeros, le sacamos cinco puntos al segundo, le hemos ganado a todos, somos el equipo que más ha ganado… no sé qué argumentos más hay que añadir, además de que hay que proclamar un campeón para las competiciones europeas la próxima temporada; no me entra en la cabeza otra situación que no sea ese final”.

El segundo entrenador ha añadido que “cualquier otro equipo que no ha cumplido el objetivo de ser primeros, parece que va a luchar porque no seamos campeones, cada uno por su interés, pero considero que sería algo egoísta, porque no se quiere reafirmar la situación real de que un equipo es primero y ha ganado a todos y va por delante tuya, provocando una situación ilógica, la de que no se proclame campeón a un equipo que lo es con creces”, espeta. Dicho eso, “acabar la liga definitivamente es un acierto por parte de la Federación, es algo lógico, porque al final un deportista de élite encerrado en una casa, por muchos ejercicios que realice con la ayuda de nuestro preparador Enrique de Haro, que está llevando una planificación diaria de los jugadores para que se mantengan, no significa condiciones óptimas de cara al balón, entrenamiento táctico y técnico, que se debe realizar en un pabellón”.

Por lo tanto, “cualquier medida que se hubiese tomado en contra de esto sería un grave error, no habría la igualdad de hace dos semanas”. Guille Carmona se aferra a la resignación: “Nosotros podemos estar muy orgullosos, estábamos en nuestro mejor momento, es una pena en ese aspecto, y eso lo ha hecho el saber hacer de nuestros jugadores, de nuestro entrenador, de saber ganar a todo el mundo y poder competir con los mejores en Europa”. Mención aparte para los que han ayudado en el trayecto: “Hemos tenido la ayuda de nuestro fisio, Jorge Soriano, que ha aportado en los entrenamientos, como Miguel Trujillo y Paco López, entrenadores de nuestras categorías inferiores, que nos han echado una mano, que por supuesto son parte del primer equipo, que han estado al pie del caño sin pedir nada a cambio y merecen un gran reconocimiento por parte del club “.

Mientras tanto, “ya estamos planificando la próxima temporada, pero siempre con cautela, sabiendo lo que tenemos, que no es fácil para nadie, intentando primero que estén los jugadores tranquilos en sus casas, con su situación personal aclarada, y al final la salud es lo más importante, está por encima de todo”. Ese ha sido hasta ahora el objetivo del club, “y a partir de ahí veremos con ellos si hay un futuro juntos, o si nuestros caminos se tienen que separar”. La entidad ahorradora está tranquila porque “los chicos están intentando mantener la calma, hemos intentado que vuelva cada uno a su casa en sus respectivos países y que estén con sus familias, porque es la mejor forma de sobrellevar este tema”. La misión de Enrique de Haro va más allá de estos días: “Va a ser un verano atípico debido a tantos meses de inactividad, se van a parar las competiciones internacionales, mucho periodo inactivos que hay que saber llevar, compensar y trabajar, aunque sea una horita en casa”.

De Haro “está adaptando los objetos cotidianos para el mantenimiento físico, porque no hace falta tener material de gimnasio”. Rubrica que los jugadores ahorradores “están tranquilos, concienciados de no salir de casa y de contribuir así”. No por esta situación, sino que es una máxima suya de siempre, “cuando acaba una temporada les digo lo mismo, que es ‘gracias’, también al cuerpo técnico, a todos los que están trabajando día a día, haciendo un durísimo trabajo, porque son muchas horas, nos vemos más que nuestra propia familia”, recuerda un Carmona que matiza: “Gracias por el esfuerzo y por saber llevar el nombre del Club Unicaja Costa de Almería a lo más alto, dar lo máximo en cada partido y cada entrenamiento; solo con el esfuerzo tienen mi respeto absoluto y mis sincero agradecimiento; ojalá que el que viene nos podamos volver a ver, al menos la mayoría, sería un placer volver a juntar a todos o a los máximos posibles para conseguir en pista lo que ya estamos afirmando que somos , los mejores”.

En cuanto al propio confinamiento, “los días hay que pasarlos de la mejor forma, no hay que agobiarse tampoco, seguir un hábito, por ejemplo, yo sigo la misma rutina que tenía hasta ahora, pero sin ir al pabellón, en mi casa, ordenador, cumpliendo mi horario, y por la tarde, a hacer las cosas de casa, que hay bastantes, porque con el ritmo que hemos llevado antes, hemos ido dejando poco a poco cosas sin hacer, así que entretenido, no hay tampoco demasiado tiempo libre”. Carmona tira de su orgullo: “La sociedad almeriense está respondiendo bastante bien, somos una de las provincias con menor índice, y eso refleja perfectamente la concienciación que estamos teniendo; eso es importante, porque esto es un trabajo de todos, no solo de unos pocos, y si podemos aportar un pequeño granito de arena para que esos índices bajen y sirva de ejemplo para otras provincias y comunidades autónomas, creo que nos va a venir muy bien para todos”. Por tanto, en lo único que no hay que dar vueltas de creatividad es en el mensaje: “Quédate en casa, nosotros lo hacemos para que podamos solucionar esto cuanto antes, por las personas con mayor riesgo hay que quedarse en casa y evitar los contagios”.