Mario Silva: "Es difícil planificar el futuro sin fecha de partido"

Mario Silva se encuentra estos días preparando el partido más importante del año para la UD Almería sin saber todavía cuándo jugarán el duelo de ida de la eliminatoria de ascenso. El preparador portugués admite que esta circunstancia añade ansiedad en un vestuario que ya está en el límite tras el confinamiento y los rigores de la liga exprés, si bien aprovecharán el margen para intentar recuperar efectivos.

¿Cómo se prepara una elminatoria de play-off sin conocer la fecha?

Para nosotros es complicado como deben imaginar. Habíamos planeado todo para jugar hoy y al final no se puede jugar. Es difícil planificar el futuro porque todavía no nos han dado ninguna fecha de partido. No se sabe si vamos a jugar dentro de dos o días o una semana. Como cuerpo técnico tenemos que planificar. Tampoco es fácil para los jugadores, con la incertidumbre.

Pensarán que esto se está haciendo eterno...

La temporada está siendo larga con los meses en los que hemos estado encerrados. En este momento ya tienes motivación porque queremos motivación y tener éxito, pero ya se nota a nivel mental un cansancio grande. No sólo la plantilla del Almería, sino todas. No es una situación fácil, ni una excusa para nadie porque somos profesionales, pero en este momento de la temporada los jugadores ya estarían volviendo para preparar la próxima. Y todavía no hemos acabado esta. La incertidumbre es lo peor. Teníamos la fecha de hoy y ya estábamos preparados para eso. Jugamos lunes y luego jueves y domingo, iba a ser difícil, pero había fecha. Esto complica la planificación y la parte mental de los jugadores, que no saben cuándo van a jugar.

¿Viene bien este margen de tiempo para recuperar tocados y lesionados?

Nos viene bien tener unos días para recuperar a los jugadores, pero se tiene que decidir cuanto antes porque es una temporada larguísima y nos vienen bien unos días más, pero demasiados no serán buenos. Deseamos terminar porque los jugadores así lo desean también. Y con un ascenso. La ansiedad es no saber cuándo. Es difícil.

¿Cómo ve al Girona de Francisco?

El Girona es un rival fuerte, con jugadores de gran calidad, pero hemos demostrado en los dos partidos de la liga, en dos fases distinta de la temporada, que tenemos condiciones para pasar. De todo lo que visto en la temporada podemos eliminar a quien sea. Pero ellos son fuertes, motivados y con sus motivaciones. No es fácil, como en los encuentros anteriores contra ellos. Esperamos ganar y seguir en la competición.