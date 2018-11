El Mediterráneo continúa siendo un fortín con Fran Fernández

La cruz, las visitas a domicilio

Los mismos partidos que en casa, siete, se han disputado hasta la fecha a domicilio, pero los números presentados por los rojiblancos son bastante más discretos. Si en el Mediterráneo la cuenta arroja un saldo de 14 puntos sobre 21 posibles, la balanza se invierte como visitantes, obteniendo una bolsa raquítica de 4 sobre 21, un lastre que ha impedido asaltar la zona noble de la tabla.

La gráfica ya empezó torcida con el accidentado debut en Cádiz, donde se perdió por la mínima con un once de circunstancias en el que seis de sus titulares hoy en día no lo son. Fernando jugó por la sanción de René; Nano lo hizo tocado porque De los Reyes estaba lesionado y Andoni aún no había llegado; Arzura perdió al poco el puesto; Joaquín fichó tras la segunda jornada por el Valladolid; Sekou suplió al sancionado Caballero y Chema le ganó ese día la partida a Corpas.

La siguiente salida a El Sadar tampoco fue productiva (3-1). La cosa se enderezó en Soria con el 0-2 endosado al Numancia, que luego resultaría un espejismo en el desierto, pues en el siguiente desplazamiento se imponía un Córdoba hundido en la tabla (1-0). En Albacete la ocasión la pintaron calva al jugar los de Ramis buena parte del encuentro en inferioridad numérica, pero solo pudo rascarse un punto (1-1), mientras que en Granada se caía por la mínima en la recta final del duelo (1-0) y en el Wanda Metropolitano se ofreció una de las peores imágenes a domicilio (2-0).

El sábado en Tarragona llega otra oportunidad para dar un golpe sobre la mesa ante un Nástic colista (9 puntos de 42 posibles) que no ha experimentado la reacción buscada con la contratación de Enrique Martín.