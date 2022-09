Ocuparse para no preocuparse

A la competición le queda aún un mundo, alegrías y tristezas incluidas. Pero mejor ir haciendo los deberes día a día para que no se acumulen, con lo que eso supone. Rubi ya ha dejado claro que a estas alturas de campeonato los nervios apenas tienen cabida, máxime tras el buen inicio liguero tanto en cuanto a sensaciones como a resultados se refiere, logrando cuatro puntos con un plantel neófito sin las piezas con experiencia aún engrasadas y con la salida de una tan importante como la de Sadiq, lesionado ayer. Sin embargo, el tanto de Weissman en el añadido hace justo una semana picó a un vestuario que considera que debería llevar a estas alturas más unidades.

Como quiera que aún no se puede viajar al pasado, el Almería sólo puede ocuparse hoy de Osasuna y dentro de cinco días del Mallorca, antes del parón de la competición por el virus FIFA, lo que le vendrá de perlas a Rubi para continuar metiendo en dinámica a las últimas incorporaciones. Algunas de ellas podrían ser de la partida esta noche, caso de Touré. El maliense debutará con la rojiblanca, aunque resta por comprobar si lo hará desde el inicio (será el nueve titular en un futuro once tipo) o si el de Vilasar de Mar prefiere ir metiéndole poco a poco.

Rubi ha hecho mucho hincapié en que su equipo no tiene nada que hacer si no iguala la intensidad de Osasuna

Tanto el dibujo como el once dependerá de cómo lleguen De la Hoz y Eguaras, con sendos esguinces de tobillo. Ambos han estado, junto a Centelles, también con la misma lesión, entre algodones durante la semana y Rubi no ha querido dar pistas. Con Melero como única baja segura (sin contar a Nieto y Martos, quienes no están ni inscritos en LaLiga) el cántabro y el navarro determinarán parte del plan de partido. En caso de no llegar ninguno de los dos, no podría descartarse la presencia de Svidersky o Guedes en la sala de máquinas, aunque la opción que más fuerza cobra es darle mayores responsabilidades defensivas a Samu, junto a Robertone, con una línea de tres centrales por detrás. Así, Kaiky regresaría a una alineación en la que volverá a estar Ely. El ex del Alavés se fracturó el tabique nasal hace siete días en Valladolid, pero su concurso parece seguro una vez que se ha estado ejercitando con una máscara protectora durante la semana.

Embarba apunta a titular, mientras que Touré y Vinicius tendrán sus primeros minutos, ya sea de inicio o después

Si, por el contrario, De la Hoz o Eguaras sí llegan a tiempo, el 1-4-1-4-1 puesto en liza en el José Zorrilla es otra opción, ganando un centrocampista. Sea con el dibujo que sea, Embarba tiene muchas papeletas para debutar tanto en el Power Horse Stadium como en la titularidad después de su buena actuación en el último partido. Con Ramazani como indiscutible, Baptistao, Puigmal y Sousa son otros de los nombres propios para ser de la partida. Los dos brasileños ya lo hicieron en Valladolid, si bien no generaron en ataque lo esperado.

Independientemente de los nombres y del dibujo, se espera un Almería que aproveche las transiciones defensa-ataque como lo hizo ante el Sevilla, cuando sorprendió al conjunto de Lopetegui para sacar el primer triunfo del curso. En el encuentro ante los hispalenses, el cuadro de Rubi supo sufrir durante el primer acto, antojándose necesario aguantar en esos minutos en los que el rival es superior. Durante toda la pretemporada el vestuario indálico ha hecho mucho hincapié en saber sufrir y cambiar ese rol de equipo campeón de la pasada campaña por otro que sepa jugar con el sufrimiento cuando toque meter el culo atrás.

Como todo no son rivales europeos como Real Madrid o Sevilla, la motivación frente a rivales históricos pero de otra entidad, caso de Osasuna, se da por segura, teniendo las victorias el mismo premio sea el rival que esté enfrente por mucho que suene a tópico. De ahí que tres puntos esta noche servirían para comenzar a hacer un fortín del recinto de la Vega de Acá, seguir respirando en la clasificación y no encender las alarmas en un parón liguero que podría hacerse algo largo en caso de no lograr otra nueva victoria.

Enfrente estará un Osasuna que está siendo una de las sensaciones del campeonato en el arranque del mismo. De hecho, si se lleva los tres puntos de tierras almerienses, se situará en puestos de Liga de Campeones. Los de Jagoba Arrasate se presentan con nueve puntos de la docena posibles tras vencer al Sevilla, Cádiz y Rayo y perder en el feudo del Betis. Así, los rojillos también buscan sus primeras unidades fuera del Sadar, con un calendario complicado en el horizonte (Real Madrid, Valencia y Villarreal tras recibir al Getafe).

Arrasate tiene la baja por lesión de Oroz, revelación en el inicio del campeonato

Más allá de números y de nombres propios, el cuadro navarro se presenta en Almería con el estado de ánimo por las nubes después de lograr el último triunfo en el descuento con el gol de Rubén García. En ese encuentro ante el Rayo una de las piezas más destacadas fue la de Aimar Oroz, baja para hoy por sus problemas en el tobillo izquierdo. Arrasate no lo ha querido forzar y lo ha dejado fuera de la convocatoria compuesta por 21 efectivos. Brasanac, Barja y el propio Rubén García se disputan el hueco dejado por el Arazuri, una de las revelaciones del presente ejercicio. El resto del once visitante parece el mismo que venció al Rayo, máxime tras llegar a tiempo Lucas Torró, que ha estado entre algodones.

Todo ello con un estilo definido, teniendo claro en todo momento qué hacer en cada momento y mostrando una seguridad defensiva que el Almería deberá meterle mano. Será fundamental entonces que aparezcan las últimas incorporaciones del Almería (Vinicius apunta a debutar en el segundo acto), mostrando que la dirección deportiva acertó con apuestas tan arriesgadas. Rubi pretende ir dándole protagonismo poco a poco, pero la competición avanza y los puntos valen lo mismo ahora que en abril. De ahí que lo mejor sea ocuparse para no preocuparse en un futuro.