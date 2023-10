Pani, el huercalense que reina en el fútbol sala nacional a base de goles

Su debut con ElPozo Murcia con Ricardinho como protagonista

El debut de Paniagua con el ElPozo Murcia fue contra Inter Movistar en la Supercopa de España. El almeriense ha explicado lo que ocurrió esa semana en la que por primera vez juega con el primer equipo murciano:

“Durante toda la semana previa a ese partido, Duda [entrenador del conjunto murciano] me decía que era como Ricardinho. Su propósito era que buscará siempre el regate, el caño, la finta. Cuando finalmente me dijo que jugaba ese encuentro, me temblaba las piernas. El míster me dijo que ‘la primera que tuviese buscará el túnel’. Fue justo lo que ocurrió, pero delante tenía al portugués y no me salió”.

La historia acaba con el luso, uno de los mejores futbolistas de la historia, marcando un gol de rabona en ese encuentro en el que Pani buscó una sotana a los segundos de entrar en el choque.