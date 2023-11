La dualidad del Poli Almería en su versión Dr. Jekyll y Mr. Hyde

El Poli Almería está completando un notable curso en su regreso a Tercera RFEF después de dos años en División de Honor. El retorno de los rojiblancos en estas nueve primeras jornadas está teniendo dos versiones opuestamente diferenciadas, con el plantel de Carlos Hinojo arrasando en su feudo y sufriendo para sacar puntos cuando ejerce como visitante.

En este arranque liguero, son el mejor equipo de la categoría cuando juegan como locales, junto con el Torre del Mar, con diez puntos en cuatro duelos. El Poli no ha perdido todavía en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles y solo ha encajado un gol en su estadio. El cuadro almeriense no pierde en su casa desde el 5 de junio de 2022, con una derrota contra el Berja (0-3). Desde entonces, 20 enfrentamientos en los que los rojiblancos no han dejado de puntuar en su feudo.

El curso pasado, los almerienses cimentaron el ascenso también en casa, con diez triunfos y cinco empates en quince duelos. El Poli Almería fue el único equipo de la clasificación que no perdió en su estadio. Además, el colofón de la temporada fue arrebatarle al CD Rincón el récord de imbatibilidad como visitante (no había perdido ningún partido lejos del municipio malagueño) con un contundente triunfo por 3-0.

Sin embargo, los de Carlos Hinojo no han acabado de arrancar como visitantes, ya que son el peor conjunto a domicilio del grupo IX de Tercera RFEF, junto con el Atlético de Melilla, con solo un punto de quince posibles. Lo cierto es que ese empate lo consiguieron en casa del Juventud de Torremolinos, el líder de la competición (1-1).

Los rivales no han sido fáciles, ya que han tenido que visitar a los dos filiales (Atlético Malagueño y UD Almería B), Maracena, Arenas de Armilla y el citado Juventud de Torremolinos. Exceptuando al conjunto maracenero, el resto está en la zona media-alta de la clasificación.

En las últimas dos ocasiones en las que el Poli Almería comenzó una temporada con un registro de tres victorias y un empate en las cuatro primeras fechas como local, en ambas hubo ascenso de categoría (2022-23 y 2017-18). Los almerienses por el momento tienen un buen colchón estando a cinco puntos del descenso y a cuatro de los playoffs.

El siguiente choque de los rojiblancos será contra el Huétor Tajar, equipo que marca el descenso con seis puntos. El partido será en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles, por lo que la misión será doble: seguir con la racha victoriosa y aumentar la distancia con los puestos de abajo para comenzar a mirar definitivamente a la zona de privilegio.