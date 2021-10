Portillo: "Es el momento de tener los pies en el suelo y ver que no es fácil lo que venía haciendo el equipo"

Con su facilidad para ver espacios y filtrar pases, Francisco Portillo se ha hecho un hueco en el equipo titular de Rubi y el centrocampista malagueño, en clara línea ascendente, celebraba su buen momento logrando el primer tanto con la elástica rojiblanca ante Las Palmas, si bien le dejaba un sabor agridulce por el empate final: "Como se dio el partido creo que en la primera mitad fuimos bastante superiores y pudimos irnos con una ventaja más grande, pero el rival también juega y la sensación es agridulce, aunque seguimos sumando y sin perder en casa".

El Almería fue de más a menos ante el cuadro isleño y Portillo asumía tras el choque que perdieron el control del balón en la segunda mitad: "El míster es quien manda y decide y tenemos que aceptarlo. En la segunda mitad nos han quitado la pelota y nos han metido atrás. Ha decidido ese cambio [pasar a defensa con tres centrales] y no pasa nada, es momento de estar juntos, no pasa nada por empatar un partido".

Su rol no se limita a repartirle asistencias a Sadiq, sino que ahora pasa a engrosar la lista de los goleadores del equipo. en la que además del nigeriano (6) también figuran Ramazani (3), Robertone (2), Chumi (1), Curro Sánchez (1), Lazo (1) y Pozo (1): "Por mi gol estoy muy contento, fue un rechace e hice el último recurso que me quedaba salvando al portero y viendo que había otro jugador bajo palos".

Futbolista experimentado, no en vano en sus espaldas lleva sendos ascensos a la máxima categoría con Betis y Getafe, Portillo pide calma a la afición y recuerda que Segunda es una carrera de fondo: "Es momento de ver que no es fácil lo que venía haciendo el equipo y tener los pies en el suelo".

Afianzado en el once tras arrancar las primeras jornadas en el banquillo, el exazulón se muestra satisfecho por haber logrado una continuidad que tampoco consiguió en su última etapa en el Coliseum Alfonso Pérez: "Estoy feliz porque todo futbolista necesita continuidad para demostrar que puede hacerlo bien y llevaba mucho tiempo sin tenerla. Por suerte aquí la estoy encontrando y ojalá que puedan venir más buenos partidos para ayudar al equipo. Empecé que no entraba mucho, pero ahora tengo esa continuidad y la suerte es que salga quien salga puede hacer las cosas bien. La plantilla es amplia y, si no soy yo, cualquier otro compañero puede aportar igual. Vamos a seguir, es solo un pequeño tropiezo".