Ramazani: "¿Mi renovación? Estoy feliz aquí"

Largie Ramazani está siendo uno de los nombres propios en los últimos días de la actualidad del Almería. El extremo belga mostró un gran nivel en los amistosos celebrados durante el parón liguero, lo que le sirvió para regresar a la titularidad en Cádiz, quedándose Embarba en el banquillo. Además, al ex del Manchester United se le ha relacionado en las últimas horas con el Everton. Este jueves ha comparecido en la sala de prensa del Power Horse Stadium, donde se ha atrevido a contestar las preguntas en castellano, sin mojarse sobre una futura renovación.

- ¿Cómo le pueden meter mano a la Real Sociedad?

Tenemos que jugar como lo estamos haciendo, trabajar fuerte tanto ofensiva como defensivamente. Hay que marcar goles, confío en mí y en mis compañeros.

- ¿Ha hablado con Sadiq?

Sí, nos llamamos cada día. Él me ayudó mucho y me dio bastante confianza. Él está bien, entrenando en el gimnasio. Me siento muy feliz de que le vaya bien.

- En caso de vencer, lograrían la quinta victoria consecutiva en casa.

Nos motiva. Vamos a ganar, trabajando cada partido como lo hacemos. También queremos lograr una victoria fuera de casa.

- Lleva ya tres temporadas en España. ¿A qué fútbol se adapta mejor?

Al español antes que el inglés. Estoy muy feliz con mi equipo y con la gente, centrado en España. Ahora tenemos tres partidos muy difíciles, ante grandes equipos, pero vamos a mirar el siguiente partido. Estamos centrados a la Real Sociedad.

- Ha arrancado tras el parón al mismo nivel que en el inicio de liga.

El parón fue un buen momento para mí porque trabajé para mejorar mucho como persona y como jugador. Quiero aportar mucho al equipo y a ayudar a conseguir los objetivos.

- ¿Qué valoración hace del fichaje de Luis Suárez?

Luis es un gran profesional. Me llevo muy bien con él en los entrenamientos. Está muy fuerte y es muy rápido. Además, aporta experiencia y gol. Espero que lo veamos pronto.

- ¿Le gustaría ampliar su contrato en el Almería?

Estoy feliz aquí. Quiero seguir trabajando, veremos a ver qué ocurre.

- ¿Cómo se encuentra Pacheco?

Muy bien, es un gran profesional. Está trabajando, dando lo que puede y aportando a los jóvenes como yo. Está muy bien.