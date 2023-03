Reseteo, curvas y esprín

Una derrota ante el Cádiz hubiese supuesto afrontar el parón por la venta de selecciones en la peor situación posible, cayendo como local ante un rival directo y perdiendo la diferencia de goles particular con el mismo. Con el conjunto gaditano aún a una diferencia corta —dos puntos—, con el paso de las horas, el empate se ve como algo más que un mar menor, máxime con las derrotas del Sevilla, Valencia, Espanyol y Valladolid. Los dos primeros no terminan de despegar y si no lo hacen en las próximas jornadas, se convertirán en candidatos más que reales para descender por eso de la presión extra viendo sus masas sociales y presupuestos, siendo una incógnita cómo afrontarán esa ansiedad.

El parón debe servirle al Almería para resetear y corregir los numerosos errores cometidos durante esta mala racha —apenas cuatro puntos de 21 posibles —, además de para que Gonzalo Melero, el motor de este equipo, termine por ponerse a tono después de su lesión de tobillo. Rubi, que sólo pierde a Samu Costa y Ramazani, suplentes, durante estos días trabajará también el plano psicológico antes de rendir visita el 2 de abril (14:00 horas) a un Celta que ha dado un paso de gigante en su camino hacia la permanencia después de lograr once puntos de los últimos quince, mirando incluso más arriba que abajo.

El conjunto de Rubi necesita derribar por fin la puerta fuera de casa para optar a la salvación

Una semana después, el domingo 9 (18:30 horas) habrá otro encuentro con tintes de final en el Power Horse Stadium entre los locales y el Valencia. La siguiente jornada, sin horario aún, el Almería visitará al Atlético para recibir posteriormente al Athletic. Entre semana, el 25, 26 ó 27 de abril, visitará el Coliseum Alfonso Pérez en otro enfrentamiento directo, quedándose en Madrid para afrontar unos días después otra visita, en este caso al Santiago Bernabéu, con la esperanza de que los blancos ya estén centrados totalmente en la Liga de Campeones.

Después de esas curvas, habrá un esprín para medirse a tres rivales directos y a un Elche que a priori ya estará descendido matemáticamente. Tras la doble visita a la capital de España, el Almería recibirá a los ilicitanos el 3 de mayo, también entre semana. Tras un nuevo parón, el fin de semana del 14, la UDA irá a Pamplona; el 21 de mayo jugará como local ante el Mallorca; el 23, 24 ó 25, de nuevo, entre semana, irá hasta Pamplona para cerrar esa semana ante el Valladolid en casa y la competición el 4 de junio en Barcelona frente al Espanyol.