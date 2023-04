Robertone: "Me gustan estas situaciones"

Lucas Robertone vuelve a ser un pilar del Almería en su tercera temporada como rojiblanco. Escorado en las últimas jornadas en el costado zurdo, el centrocampista argentino quiere un Almería con carácter, asegurando en una entrevista en UDA Radio que su equipo realizó una buena actuación en Vigo antes de afrontar el importantísimo duelo ante el Valencia.

- ¿Cómo se puede definir un partido de la importancia del Almería-Valencia?

Sabemos que por el momento de los dos equipos y por la clasificación en la liga, va a ser un partido muy muy importante. El partido del Celta nos dejó buenas sensaciones si bien no pudimos traernos los tres puntos. Ya está llegando el momento de merecerlos. Las sensaciones son importantes y es clave para afrontar un partido como el del Valencia, sabiendo que en casa nos sentimos muy fuertes.

- ¿Tiene la sensación de que el Almería está en un momento tan delicado como indica la clasificación?

Al verte ahí te hace pensar muchas cosas, pero al final en un balance, de 27 jornadas, hemos estado muy pocas en posición de descenso. Son buenos números, es una liga muy competitiva, con equipos como el Sevilla o Valencia, que no están acostumbrados. Este año los equipos de abajo están sacando más puntos que eso. Si bien cuesta ganar, el equipo no está dudando en ningún momento.

- Dijo Rubi que de estas situaciones se sale con carácter.

Son situaciones que a mí personalmente me gustan porque son desafíos que te pone el fútbol. Trato desde mi corta experiencia ayudar a mis compañeros. El que dude es el que se va a quedar atrás. Ayudo fuera y dentro del campo a mis compañeros para que no duden porque tenemos cosas muy muy buenas para lograr la permanencia, el objetivo.

- Esta semana ha visitado a los participantes del campus de Semana Santa del Almería. ¿Se pierde el futbolista muchas cosas?

Muchísimas. Yo no recuerdo muy bien cuándo hice ese clip para empezar a pensar como un profesional. Es tan rápido que prácticamente no te das cuenta. Es lógico que nos perdamos muchas cosas que una persona que no practique esta profesión las tenga a diario.

- ¿Entienden entonces la importancia que tiene para un niño un autógrafo?

Es la parte linda. Es importante lo que genera un jugador tanto para niños como para mayores. Me llena.

- Hablando de jóvenes, ¿se ha perdido el respeto por los mayores del vestuario cuando entra un joven?

Cuando me inicié en Primera División con el Vélez, había gente con mucho nombre y yo los respetaba, pero sólo por el hecho de respetar a cualquier persona. El ambiente del fútbol confunde a veces a los jugadores. Es lógico porque cada cabeza es diferente. Es más por el ambiente del fútbol.

- ¿Qué consejo les dio a los niños?

Primero que se diviertan, es lo fundamental del fútbol. Y que nunca se olviden de que es un juego. A veces a mí me ha pasado, me he olvidado de qué es entrar a la cancha para jugar sin importar lo demás. Luego viene el trabajo, el entrenamiento, el cuidarte... La profesionalidad depende de cada uno.

- Y el padre que se quede fuera y no influya...

Sí, eso se está mejorando algo. Antes era mucho peor. Por suerte yo tuve uno que no decía nada hasta el día de hoy. Yo sé cuándo juego bien y cuándo mal, lo que tengo que mejorar y lo que no. Eso es lo que digo del ambiente del fútbol, lo que genera, con padres, representantes...