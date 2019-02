Al Romero Cuerda como si fuese una final para el CD El Ejido

Acumular siete jornadas sin saber lo que es ganar y estar a solamente dos puntos de los puestos de descenso son razones más que suficientes para el Club Deportivo El Ejido, de cara a motivarse, para ganar sí o sí este domingo por la tarde (17:00). Además, los celestes tendrán que visitar la casa de un rival directo en esa lucha por evitar las plazas rojillas en la tabla clasificatoria, un Villanovense que ocupa el puesto de play out con solo dos puntos menos que los del Poniente almeriense.

No es de extrañar, como bien recalcaba José Sevilla el viernes en la rueda de prensa previa al fin de semana de competición liguera, que el cuadro del Poniente almeriense se tome este partido, y los que le quedan, como una auténtica final. Dependiendo lo que pase en tierras extremeñas se podría empezar a saber si el CD El Ejido tiene capacidad de reacción para tratar de enderezar el rumbo hacia su meta inicial, la de mirar de cerca el play off, o si en cambio va a sufrir por mantener la categoría. Bien es cierto que, ocurra lo que ocurra en el Romero Cuerda, no será nada definitivo.

Las lesiones siguen lastrando al equipo. El técnico virgitano sigue teniendo en la enfermería a Vicente, Alfonso, Emilio Cubo, Gabri y Fermín, todos hombres importantes en el plantel, pero por suerte recupera para esta cita a Tomás y Sergio Sánchez. Además, Sevilla podrá disponer de todos los refuerzos invernales a excepción de Artiles, por decisión técnica, por lo que su once inicial será toda una incógnita. Lo que está claro es que ahora tendrá más recursos sobre el terreno de juego para tratar de volver a la ansiada senda del triunfo y poder así recuperar la confianza.