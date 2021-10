Rubi: "Ante la Real B se verá alguna rotación, que será más clara en Miranda"

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' espera poder sacar al equipo del pequeño bache que atraviesa (1 punto de 6 posibles) este jueves con la visita de la Real Sociedad B, conjunto recién ascendido y dirigido desde el banquillo por Xabi Alonso que recibía los elogios del técnico catalán por la propuesta futbolística que realiza. El de Vilassar de Mar prepara retoques en el once que jugó en Eibar, que serán más acusados el domingo de cara a la visita a Anduva para medirse al Mirandés.

¿Siguen dándole vueltas a la derrota en Ipurúa?

"Hemos pasado página de Eibar. Analizamos el partido como siempre para buscar puntos de solución. Vienen partidos en semanas cortas y no hay tiempo para demoralizarse".

¿Cómo es el filial de la Real Sociedad?

"La Real B es un muy buen equipo que ha entrado en la categoría con descaro y una propuesta muy interesante, que compartimos, de salida de balón. Es un partido atractivo para el espectador porque el rival tiene talento y lo afrontamos con el convencimiento de sacarlo. Nuestra obligación como técnicos es conocer a todos los futbolistas que tiene la Real B y hemos trabajado duro para conocer sus características".

El donostiarra es un equipo joven que llega muy entero a las segundas partes...

"La Real B tiene un balance positivo en las segundas partes. Creo que acabamos bien a nivel físico. Tenemos la tercera o cuarta plantilla más joven. Lo que me interesa es salir a ganar desde el minuto 1 y a partir de ahí recuperar la senda del gol".

¿Qué ha faltado para ganar en las dos últimas jornadas?

"Los dos últimos partidos han sido diferentes. La primera parte de Las Palmas es extraordinaria y en la segunda el equipo fue demasiado práctico. En Eibar nos faltó determinación con balón en la primera parte y en la segunda hubo que generar más ocasiones de gol. A nivel defensivo nos veo bien, apenas nos están generando ocasiones".

¿Tiene previsto realizar algún retoque o rotaciones de mayor calado?

"En la cabeza tengo en mente darle alternativas a la plantilla y la cercanía de los dos partidos nos permite dar entrada a dos onces frescos. Cuántos cambios sean se verá mejor en el segundo partido. El jueves se verá alguna rotación, pero se verá más claramente el domingo. A ver qué pasa, que compitan, lo hagan lo mejor posible y nos ayuden. Habrá alguna modificación de cara al jueves y de cara al domingo habrá más".

RUBI: "Ahora nos cuesta más generar ocasiones que pararlas"

¿Entonces será un once bastante similar al de Eibar?

"En casi todas las posiciones tenemos mucha igualdad y en función del estado de forma y el perfil del jugador actuamos. No busco el once perfecto a medio plazo, sino para el partido siguiente. Disfrutamos 4 jornadas de un once muy establecido, pero no es lo habitual. El otro día nos faltaron cosas como equipo en la primera parte ante un gran rival, pero no me arrepiento del once sacado y el de jueves también será un gran once".

¿Ha contemplado la opción de Nieto y Pozo en banda?

"La posibilidad de situar a Pozo de extremo la vemos más cuando el rival está un poco cansado. Puede jugar por delante y Buñuel o Nieto de laterales, es una combinación clara que se puede dar".

¿Qué les ocurre cuando juegan en el norte peninsular?

"Es cierto que se da la coincidencia de que en los partidos del norte no hemos tenido fortuna, pero hay un montón más... Busco darle esa vuelta de tuerca al equipo según lo que le va pasando".

¿Hay nerviosismo por no ganar a rivales directos como ya ocurriera el curso pasado?

"No estamos para nada nerviosos, al equipo le planteamos la motivación de ganarles a los recién descendidos de Primera. Esto se ha hablado ahí dentro y a ver si en futuros acontecimientos lo tomamos como una motivación extra".

¿Le preocupa más el aspecto ofensivo o el defensivo?

"No sufrimos en exceso situaciones de gol. Es cierto que Fernando hizo dos paradas para evitarlo. Lo ofensivo es más difícil de mantener porque dependes de la inspiración del futbolista. Ahora nos cuesta más generar ocasiones que pararlas".

¿Cuáles son las diferencias entre Puigmal y Robertone?

"Puigmal es un jugador entre líneas que tiene capacidad para girarse. En el primer día que juega no podemos exigirle el rendimiento de Robertone. Puede tirarte un último pase y mucha caída a banda desde dentro. Robertone está más hecho y da mucho en ataque y defensa".