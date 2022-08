Rubi: "Hay que valorar bien si el dinero que pueden aportar ventas compensa tomar una serie de riesgos"

El entrenador del Almería se mostraba contento después de la primera victoria del curso que le da tranquilidad y confianza al conjunto rojiblanco. El vilasarense está deseando de que llegue el final de mercado para seguir contando con jugadores como Sadiq o Ramazani.

Valoración: "En la primera parte hemos comenzado un ratito muy corto bien y hemos acabado bien, pero en el tramo entre medio, del 10 al 40, hemos visto un gran Sevilla. Ha sido un equipo que nos ha dominado, nos ha escondido la pelota con una movilidad tremenda, no había manera de cogerlos. El mérito ha sido saber aguantar y no ir perdiendo de dos. Mientras estás de uno, siempre estás dentro del partido, como se ha demostrado. Hemos acabado la primera mitad muy bien, consiguiendo el gol y estando más coordinados en la presión, lo que nos ha costado en tramos. Nos convencimos de que el tramo malo ya lo habíamos pasado y hemos hecho una segunda parte muy, muy buena".

Primera victoria: "Si van pasando las semanas y las sensaciones son buenas, pero no ganas partidos, las sensaciones se acaban esfumando y el nerviosismo llega. Aquí no lo hemos notado para nada, los futbolistas han tenido ese punto de tranquilidad y esperar a que llegase este primer día. Nos da tranquilidad y confianza, el equipo está confiado en lo que hace. La única tristeza es por jugadores que no los puedes sacar, pero todo el mundo está preparado. Ahora vamos a jugar contra equipos, con todos los respetos, más o menos de nuestra liga y a ver si conseguimos un buen botín de puntos y decir en dos o tres jornadas que el equipo ha empezado muy bien la liga".

Clave: "Mucho trabajo, los futbolistas acaban desfondados tras un trabajo enorme, pero hay que creérselo. Ves a Sadiq, Ramazani, Samu, Robertone, todos, considerándose tan buenos jugadores como los que tienen delante. Es como hay que afrontar los partidos: humildad de correr, trabajar, seguir las órdenes a nivel táctico para que el equipo esté conjuntando y encima das ese paso adelante para decir 'yo soy tan bueno como tú'. El futbolista se lo cree y eso es muy bueno".

Mercado: "No me ha dado tiempo a pensar en ello. Hemos ido hablando del tema y estoy deseando de que llegue el jueves y sigamos todos los que estamos. Vamos a ver cómo acaba la situación, pero está claro que los futbolistas se están revalorizando. A un entrenador le hace feliz que sus jugadores estén muy bien valorados".

Sadiq y Ramazani: "¿Si me gustaría que se quedasen? No tengo ninguna duda. En principio no nos podemos confundir, es decir, el objetivo es el que es y nos quedan 36 puntos. En Primera División un bache puede ser de nueve-diez partidos. Que tengamos un equipo que está demostrando que ha entrado con buen pie en la categoría hace que haya que valorar bien si el dinero que pueden aportar compensa tomar una serie de riesgos, pero ese no es mi competido. Yo digo públicamente, y también a ellos, que ojalá podamos mantener el bloque porque estamos demostrando que puede funcionar".

Posibles incorporaciones: "No te digo que no. De las salidas no te hablo porque eso no lo sé, no tengo ni idea si alguien va a poner X o X menos tres. De las llegadas estamos mirando un jugador del centro del campo. Que acabe viniendo o no ya se verá".

Primera victoria ante Lopetegui: "Para mí da igual al entrenador al que me enfrento. Además, Julen siempre ha sido un caballero. Siempre. No sólo lo que hablas durante un minuto en el campo, sino alguna llamada. Es de esas personas que saben estar. Yo nunca considero que he ganado a un entrenador, sino que disfrutemos de la victoria independientemente de quien haya delante. Es anecdótico, pero lo normal es que sea difícil ganarle porque siempre ha estado en grandes equipos y el Sevilla también lo es".

Juego coral: "Estamos viendo a los tres centrales; a Pozo, que llevaba días sin competir y no es fácil porque su último partido fue en pretemporada, ha estado cerca de un mes sin jugar un partido; Robertone... Todos. La gente que ha entrado nos ha ayudado muchísimo porque no es fácil entrar a un partido en el que no te puedes equivocar. También estoy muy contento con el debut de Mendes o con el de César en Primera División".