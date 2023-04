Rubi: "El equipo está un poco ansioso cuando juega en casa"

Rubi no ha querido definir como partido de siete puntos ni como final la trascendental cita que tiene este domingo (18:30 horas) el Almería ante el Valencia. El técnico catalán, que ha destacado que su equipo iría cuarto por la cola en caso de acabar ahora la temporada al no ser el método de desempate el mismo en ese momento que ahora, espera que su equipo se muestra mañana valiente y agresivo, sin los nervios de actuar ante su afición.

- ¿Es un partido de siete puntos?

Somos un clásico con la palabra 'importante', pero es verdad. Es un partido muy importante. Si uno de los dos equipos consigue ganar, seguirá estando a dos-tres puntos del hoyo. Es cierto que en caso de empate a puntos a final de temporada, tienes un punto de ventaja con el golaverage. Es realmente destacable que estemos discutiendo esto con equipos como el Valencia o el Sevilla. A nosotros nos interesa ganar el partido independientemente del golaverage. Tenemos 30 puntos y queremos escalar algunas posiciones.

- ¿Y una final?

Si desde la jornada 22 todo son finales y seguimos vivos, realmente no eran finales antes. Soy muy reiterativo porque la pregunta es reiterativa. No me escondo de la importancia del partido, muy muy grande. Pero no es una final: ni se van a salvar ni bajar los dos equipos. Todos le damos opciones al Málaga de salvarse y está a cinco puntos y quedan siete jornadas; por lo tanto, imagínate si realmente es una final lo nuestro, con una situación menos urgente. Compro lo de 'importantísimo', pero no lo de 'final'.

- Tendrán ganas de volver a la senda de la victoria.

Todos los partidos salimos a ganar. Hicimos uno bueno en Vigo para ganar o por lo menos para tener opciones. Si no podemos ganar, por supuesto, hay que sumar para mirar hacia adelante.

- ¿Cambiará el estilo de jugar respecto al de Vigo?

Cada partido tiene sus matices. No es lo mismo cómo juega el Celta y el Valencia. Partimos de nuestra idea de juego y de la forma de colocar los futbolistas. A partir de ahí, siempre hay cosas que se van retocando. Quiero ver la misma actitud y predisposición para ganar, con un equipo valiente. Últimamente tengo la sensación, espero que la podamos cambiar, de que estamos algo más nerviosos en casa que fuera, resultados aparte. Quiero volver a recuperar ese punto de tranquilidad en casa, yendo a por el partido, con la misma valentía con la que jugamos en Vigo y en Sevilla.

- Hace una semana pidió a sus jugadores dar un paso adelante en las áreas.

Necesitamos el paso adelante definitivo de todos. Somos muy exigentes porque vemos que lo pueden hacer. Muchos futbolistas están creciendo poco a poco en la categoría. El esfuerzo es innegociable, hay que dejárselo todo y que con el balón en los pies hay que intentar hacer alguna jugada de más; y sin él, ser más agresivo para defender jugadas que nos están costando algún gol. Hay que dar ese paso adelante. Tengo un grupo de futbolistas fantástico. En nuestro vestuario sólo se habla de fútbol y eso me tranquiliza bastante. Todo el día están comentando los partidos, los jugadores rivales, las jornadas... Están con la ilusión de salir adelante. En los últimos 18 años, con 28 puntos estarías a dos-tres de media por delante del equipo que baja. El trabajo no está siendo tan malo, pero está todo muy igualado.

- ¿Cómo está Sousa?

Entrenó ayer por primera vez y vamos a valorarlo hoy después del segundo entrenamiento. Tiene posibilidades, pero no es seguro que llegue en plenas condiciones.

- Tanto la plantilla como la directiva está respaldándole.

Nos gustaría que la situación fuese mejor, pero no estamos haciendo un mal trabajo y mucha gente lo valora. Sabíamos que para salvar la categoría, no iba a ser un camino de rosas. Todos estamos convencidos de que el final va a ser feliz. Yo estoy muy bien, me siento que el equipo intenta hacer todo lo que se le pide, con un grupo de jugadores que lo vive y un club que está valorando que el cuerpo técnico está trabajando al máximo para conseguir el objetivo. Cuando uno lo da todo, se siente bien.

- ¿Se identifica con la racha como visitante del Valencia?

He visto los partidos del Valencia en los campos del Getafe, Barcelona y Atlético de Madrid y de los tres, para mí en dos ha hecho dos grandes partidos. Esta es la categoría: puedes hacer buenos partidos, tener opciones para llevártelo y no llevártelo.

- ¿Qué le dice que el Valencia acumule seis visitas seguidas sin ganar?

Que el Valencia lleve tanto sin marcar fuera de casa nos lo pone más difícil a nosotros. Normalmente cuando un cuerpo técnico le plantea a su equipo alguna mejora concreta a su equipo lo suele conseguir. Otra cosa es que diga 'hay que ganar siempre'; pero con aspectos concretos, sí. Por desgracia estamos acostumbrados a encajar algún gol y nos afecta menos de lo que parece porque el equipo, al estar viviendo esa situación habitualmente, empuja para empatarle al Cádiz o hacer dos goles en el campo del Celta.

- ¿Qué opina de las quejas de muchos equipos sobre el colectivo arbitral?

Mucho mucho lloriquero. Mucho, mucho. Demasiado lloriqueo. Los árbitros son humanos y estoy seguro que en ningún momento tienen esa predisposición a nada. En el fútbol español hay mucho lloriquero. En 28 jornadas sólo dije lo de los descuentos, lloré un poquito, pero lo que lees y escuchas, es para ponerse a temblar. Nosotros no vamos a entrar en ese juego. Esperemos que nos respeten como a un equipo grande. El Almería es un equipo grande. Lo único que pido es que no pese a la hora de tomar decisiones.

- ¿Notó que ante el Cádiz el ambiente mejoró, con la afición sin desesperarse tras el 0-1?

Es muy importante que siga igual, que ayude al equipo. Todo se va a decidir por pequeños detalles. La afición nunca nos ha dado la espalda, nunca nos ha dejado solo. El equipo está un poco ansioso cuando juega en casa, quiere agradar a su afición y que esté tranquila. Tenemos que conseguir eso. La afición siempre lo va a ayudar A pesar de que se han criticado a los equipos y a los jugadores, en todos los estadios están ayudando a sus equipos porque saben lo que hay en juego. No tengo ninguna duda de que va a ser así hasta final de temporada con nuestra superafición.