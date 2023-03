Rubi: "Hay sentimiento de querer aprovechar el subidón que tenemos ahora"

Rubi ha comparecido este viernes en la sala de prensa del Power Horse Stadium-Estadio de los Juegos Mediterráneos antes de recibir este sábado (16:15 horas) al Villarreal en un nuevo envite en casa de los rojiblancos tras dar la sorpresa el pasado domingo ante el líder. Un encuentro en los que los rojiblancos buscarán dar continuidad a sus números de Champions como local.

Plan de partido: "Es verdad que vamos a jugar un partido contra un rival en el que seguro que habrá fases en las que nos va a someter. Una de las características y de sus principales virtudes es tener el balón, las posesiones largas, combinar, avanzar con juego. Por lo tanto espero un Almería que sepa combinar las dos cosas, que cuando le toque trabajar en defensa sea solidario como lo fuimos el otro día, ser intenso, estar bien organizado y cuando tengamos el balón a ver si conseguimos tener más ratos de los que tuvimos el otro día de dominar el juego también y de poder también hacer alguna ocasión de más. Sobre todo necesitamos ver a un Almería que se adapta y que, dentro de su personalidad, maneja las diferentes situaciones del juego".

Segunda victoria: "Independientemente del anterior, que lo que estoy intentando es que sobre todo los futbolistas una vez ya recibido el elogio del gran trabajo que hicieron lo olviden porque empieza otro partido contra otro rival poderoso del fútbol español. A partir de ahí lo más importante más que encadenar dos es conseguir tres puntos más y ponerse con 28 y a ver si encontramos otro momento de pequeño estirón en la clasificación para poder alejarnos un poquito de la zona de descenso. No será fácil porque nos viene un rival poderosísimo, pero lo que está claro es que el equipo va a afrontar el partido desde la máxima confianza".

Repetir ideas: "Cada partido dentro de nuestra idea de juego y nuestra forma de intentar defender por un lado y atacar por otro, siempre tenemos un plan de partido porque siempre hay matices ya sea con la alineación o con algún trabajo táctico. Obviamente hay cosas que sirven de este partido que hemos hecho, pero el Villarreal dentro de que es un equipo también dominador y un equipo muy atrevido también tiene sus diferencias con el Barcelona".

Continuidad al planteamiento: "Nosotros en cada partido hacemos un planteamiento dentro de nuestra estructura y nuestra idea. Se puede ver tranquilamente matices de esos en partidos, sin lugar a dudas. Otras veces lo hemos hecho también pero por el otro costado, depende de lo que entendamos que necesitamos para estar lo más sólido en defensa seguiremos dándole matices al equipo.

Dinámica Villarreal: "La prueba la hemos tenido con nosotros, veníamos de hacer el peor partido de la temporada y hemos hecho, si no el mejor, uno de los mejores en cuanto a disciplina, trabajo y compromiso de estar teniendo las cosas claras, evidentemente el mejor. Por lo tanto, las cuatro derrotas del Villarreal están seguro más que olvidadas por parte de sus jugadores y sus técnicos. Además es un equipo muy peligroso, realmente tiene un plantillón y es un equipo que nos va a hacer sufrir, no tengo ninguna duda. A partir de ahí es un partido que empieza cero a cero, nuevo, los dos equipos con confianza. Vienen de hacer ellos un gran partido contra el Getafe. Parece que ganar dos a uno es poco, pero habiendo empezado el partido perdiendo cero a uno a mí me gustó mucho el Villarreal la semana pasada con la personalidad con la que jugó por debajo en el marcador y la capacidad que tuvo de darle la vuelta ante un rival más rocoso que nosotros, un rival defensivamente muy fuerte. Todos tenemos nuestras confianzas de que nos va a salir bien, pero creo que el pasado a estas alturas de liga importa poco, empieza un partido nuevo y hay que intentar ganarlo".

Rival necesitado: "Soy de los que cree que cuando un equipo, de esos tan fuertes, viene de perder se convierten en algo más peligroso. Es cierto que cuando que cuando están en su momento álgido de la temporada, todos pasan por su momento álgido, recuerdo cuando fuimos a San Mamés que el Athletic Club estaba en su mejor momento, seguramente lo volverá a recuperar o lo ha ido recuperando, todos los equipos cuando vienen de ganar en su momento álgido son casi imbatibles. Nosotros también, pero creo que viene. de hacer un gran partido y que ha remontado a un Getafe que es muy difícil marcarle dos goles cuando se te pone por delante y para mi modo de ver jugando muy bien al fútbol".

Conexión El Bilal-Luis Suárez: "Nos dio la idea una jugada que vimos del partido del Manchester United, pero ahí no acabó en gol, acabó en una ocasión de gol importante. A veces se verá más o se verá menos, pero cada partido preparamos jugadas en función de como creemos que la defensa rival nos va a responder porque para eso están los análisis partido. Cuando nosotros vemos que responden de una manera les buscamos intentar hacer daño. En cada partido lo hacemos y, de hecho, siempre lo hacemos normalmente en el último entrenamiento. Iremos con esa intención de buscar esos puntos débiles de nuestro rival".

Claves del partido: "El partido se nos vuelve más difícil, incluso que la semana pasada, en cuanto que venimos de hacer un partidazo y nos obliga a intentar no bajar el nivel. Eso ya es una pequeña rémora que hemos de sacársela al futbolista de la cabeza y que salga con la confianza de que puede repetir dos partidazos seguidos contra dos grandiosos rivales. Para mí habrá fases en las que tendremos el balón, a ver si somos capaces de hacer daño, y habrá bastantes fases que por su forma de jugar, por la calidad técnica de sus futbolistas nos va a hacer correr y nos va a hacer trabajar. Si ahí estamos solidarios como el otro día, trabajamos los once, no se pone la gente nerviosa en un momento dado en el que no podamos tener la pelota, eso nos ayudará un poco a pasar esa pequeña angustia y a intentar aprovechar nuestros momentos con balón".

El Bilal Touré: "Las cifras se las marco al equipo porque yo siempre les digo que para mí es tan importante la asistencia de gol como gol. Esto es una cosa que se lo dije a Luis cuando llegó. Claro que tienes que marcar goles, pero nuestra mentalidad es que si das el pase de gol para mí es marcar un gol. Creo que el. equipo tiene como objetivo repartir los goles. Eso es algo que le he marcado al equipo, que tiene que colaborar todo el mundo, que no podemos centrarnos en solo un futbolista. Pero paralelamente a los delanteros y a los bandas sobre todo les he dicho que tienen que tener la ambición de marcar el máximo posible. Pero no a un futbolista en concreto, sino en general".

Terminar jugadas: "Son un equipo con jugadores, ya no solo muy rápidos, sino que son muy buenos en la conducción de balón. Algunos de aquí de la tierra como Baena, luego tiene a Chukwueze, tienen futbolistas como Morales que te cogen el balón, avanzan treinta metros con él y la entregan bien. Por lo tanto, ya no solo para este partido, en líneas generales tal como se ha puesto el fútbol hoy en día acabar jugadas es muy importante porque significa que a veces es más fácil marcar cuando hay poca gente atrás, que estás tú atacando, que a veces cuando estás intentando hacer combinaciones cerca del área rival. No está tan claro que sea una forma más fácil que la otra. Las dos son muy válidas, pero a este Villarreal si le dejamos correr nos va a hacer daño".

Diferencias con la ida: "Allí hicimos un gran partido, reconocido por ellos. Al final a mí es lo que más me halaga cuando los profesionales del otro equipo al que te has enfrentado reconocen las dificultades que les hemos puesto. Pero nosotros nos vamos adaptando a nuestros estados de forma tanto a nivel del equipo como a nivel de jugadores individuales. Ahí teníamos una forma de jugar, la vamos variando en función de cómo vemos al equipo. Lo que intento transmitir es que la idea es siempre ganar y si puede ser haciendo que la gente se lo pase bien y para que se lo pasen bien tienes que trabajar mucho y correr en defensa para demostrar esa agresividad que demostramos el otro día y cuando tengamos la pelota atreverse".

Espinita: "Nos hizo mucho daño porque es cierto que aquel día nos vimos cerca de conseguir una victoria ante un rival de muchísima entidad y creíamos que habíamos trabajado muy bien, pero el fútbol te demuestra que hasta que quedan diez segundos el rival te puede marcar gol o puedes marcar tú. Pero no hay ningún sentimiento en ese sentido de como nos pasó eso queremos ganar este partido en concreto. Lo hay de aprovechar la ilusión, el subidón que tenemos ahora, que la gente nos está ayudando muchísimo. Da gusto venir al estadio y a ver si entre ellos y nosotros podemos hacer este tramo con el objetivo de no sufrir a final de temporada. Estamos trabajando entre todos, afición, nosotros, para intentar no sufrir a final de temporada. Para eso hay que dejarse la voz y los futbolistas y nosotros el alma en el terreno de juego".

Melero: "Es cierto que queda un entrenamiento, pero lo tiene muy difícil porque vamos a intentar probar. Pero durante la semana no ha podido trabajar al nivel de los compañeros y está claro que si digo que es difícil que llegue a mañana hay posibilidad es con la intención de que como mínimo la semana que viene sí pueda estar disponible. Esto lo digo un poco esperando a ver las evoluciones".