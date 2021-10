Rubi: "Los sustitutos de Ramazani y Robertone deben tener verticalidad y punch"

¿Cómo se gestionan las bajas de Ramazani y Robertone de cara a la visita a Ipurúa?

"Lamentarnos no nos lleva a ningún lado porque ya no es por los dos jugadores, Robertone y Ramazani, sino por el momento de forma que estaban, casi tocados por una varita. Lo enfocamos como una oportunidad para compañeros nuevos que ojalá puedan aprovecharla para mantener un nivel alto".

¿Qué busca con los cambios que introduzca para cubrir esas bajas?

"Lo que intentamos y hablamos con la plantilla es que la gente tiene que estar motivada y preparada porque se nos acercan partidos muy seguidos, habrá mucha participación de todos. Hay que tener en cuenta que dos de las virtudes no debemos perderlas: verticalidad y punch. Los sustitutos tienen características diferentes pero tienen que ayudarnos en esos aspectos".

El Eibar parece ir de menos a más...

"El Eibar es uno de los aspirantes a subir de categoría y en su campo se hacen fuertes. Si ganamos es un momento de autoridad importante. Sabemos su idea de juego y que marcan goles con facilidad, hay que hacer muy buen partido".

¿Le han dado muchas vueltas a los puntos perdidos ante Las Palmas?

"Hemos pasado página de que se nos escaparon dos puntos, somos conscientes. La primera parte fue excelente y no hace tanto de eso, se mostró un buen nivel en una fase del partido. Si hubiéramos empatado nosotros en el 90' sería un subidón ficticio".

Destacaba la facilidad goleadora del Eibar, pero también encajan mucho (tienen el quinto peor promedio).

"Ha habido algún gol que han encajado que seguro están corrigiendo. Seguro que esa faceta la pulirán porque en el fútbol de hoy en día no te puedes dormir. Nosotros hemos encajado más de un gol solo una vez, pero si te duermes encajas más".

¿Maneja muchas alternativas para esas dos vacantes en el once?

"Vamos a aprovechar en este bloque de partidos seguidos para darle una oportunidad a esa gente que también lo merece y ojalá nos salga bien. Podemos cambiar posición por posición o hacer algún retoque. Pensamos dónde podemos hacerle más daño al rival y estoy convencido de que el once que salga dará la cara y peleará bien para que las bajas no se noten pese al momento en el que estaban".

¿Qué perfiles resaltaría del conjunto eibarrés?

"Stoichkov está acumulando una gran temporada que ya hizo en el Sabadell, también destaco el momento de forma de Corpas y a Expósito en la mediapunta, si no lo controlas te crea problemas. Leschuk también es una referencia en área, son virtudes que debemos contrarrestar".

Rubi: "Corpas es un jugador 100% honrado, trabajador, constante, vertical y con gol"

¿Han incidido estos días en la defensa del balón parado?

"En los centros no estamos encajando, pero en las faltas laterales sí hemos hecho un refuerzo, aunque depende de quién te enfrentes. El Eibar saca centros, ya sea en juego o a balón parado y lo hemos entrenado, luego logras plasmarlo y otras veces no".

¿Qué perdió el Almería con la marcha de Corpas?

"Corpas es un jugador 100% honrado, trabajador, constante, vertical y con gol. Es cierto que nos ha dado la posibilidad de explotar a otros jugadores en esa posición y él necesitaba protagonismo por su edad. Le hemos deseado lo mejor, esperemos que no tenga un buen día".

¿Cómo mantienen 'enchufados' a los jugadores?

"Siempre ponemos micro objetivos tácticos y de resultados e intentamos que la plantilla logre conseguirlos para ser ambiciosos y no relajarnos. Tiene que haber actitud y motivación de intentarlo".

¿Algún hándicap por abrir jornada jugando en viernes?

"No creo que jugar un viernes o un lunes suponga una desmotivación, es nuestro trabajo. Si me das a escoger el día que menos me gusta es el lunes porque la jornada se hace muy larga, aunque ante el Girona nos fue bien. El viernes es bueno cuando ganas".