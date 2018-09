Santo Domingo como fortín

La dolorosa derrota por 2-1 en casa del Atlético Sanluqueño, donde los celestes se adelantaron en el marcador pero pagaron un error propio y otro arbitral que decidió el partido, se ha ido digiriendo a lo largo de la semana en el CD El Ejido de la forma más positiva posible para no perder moral. Aprender de lo que se hace mal es básico para seguir creciendo y los celestes caminan por esa senda de cara a encontrar una estabilidad en la competición que les lleve a la parte alta de la clasificación cuanto antes. Dicha estabilidad quieren materializarla, sobre todo, en Santo Domingo, dejando escapar los menos puntos posibles como local, por lo que hoy reciben al Villanovense con la mirada puesta en lograr la segunda victoria como locales, y de la temporada, frente a un rival que no será nada fácil de superar.

Alberto González, que cuenta con todos sus efectivos a excepción de Samu Corral y Vicente, que siguen su proceso de puesta a punto tras superar sus lesiones, sabe perfectamente de la dificultad de un cuadro extremeño que, aunque no llega en una buena situación clasificatoria, ya que no sabe lo que es ganar aún, será uno de los equipos que esté dando guerra en la parte de arriba conforme pasen las semanas. Pero el malagueño también es consciente de que los de Villanueva de la Serena están ahora inmersos en la ilusionante competición copera, que llega de jugar en pasado miércoles y que repetirá muchos jugadores en su once, por lo que el cansancio puede ser un handicap para los visitantes a Santo Domingo y una ventaja, si saben aprovecharla, para los almerienses, que quieren hacer de su campo un fortín para curar, por ahora, sus heridas sufridas como foráneos.