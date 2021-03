Tebas: "El Almería es sostenible, de lo contrario no tendría ese límite salarial"

En el marco de la presentación del informe de impacto de la COVID-19 y de los límites de coste de plantilla deportiva tras los movimientos realizados en el mercado invernal, llevado a cabo esta mañana en la sede de LaLiga, su presidente, Javier Tebas, hacía alusión a la situación particular de la UD Almería a solicitud de este diario.

En concreto, al máximo dirigente de la patronal futbolística, se le preguntaba acerca de la viabilidad del proyecto iniciado por Turki Al-Sheikh en verano de 2019 y de las tiranteces vividas durante el curso pasado a cuento de los patrocinios internacionales presentados por parte del club que LaLiga no quiso computar.

Tebas dejaba claro que en su opinión la gestión del Almería es sostenible, más allá de que logre o no el ascenso a Primera División esta temporada: "La UD Almería es sostenible seguro porque de lo contrario no tendría este límite. Turki ya lleva un año al frente del club y ha sabido adaptarse. Cuando llegó en agosto de 2019 pensaba que esto era la selva y se llevó unas cuantas collejas. Tuvo una ampliación de capital y una venta importante de un jugador [Darwin Núñez al Benfica]. Como el resto de clubes su sostenibilidad no dependerá de una temporada solo, pero si no logra el ascenso se adaptará con facilidad".

Respecto a ese particular recordaba que la entidad acometió una ampliación de capital que había distribuido en 4 años y tiene margen de actuación: "Aún le queda ampliación de capital a la UD Almería porque la puso a 4 años y tendrá una masa salarial todavía interesante para Segunda sin contar con ninguna venta".

Por lo que respecta a los datos puramente económicos, tras el cierre del mercado invernal la UDA ha reducido mínimamente su límite salarial, pasando de 27'5 millones de euros a 27'3, mientras que un dato que llama la atención es que la previsión de pérdidas por ausencia de abonados a lo largo del presente curso 2020-2021 se eleva a 755.000 euros.