URA Playcar quiere construir su ‘séptima maravilla’

Llegan otros tiempos para Unión Rugby Almería Playcar después de lo vivido la temporada pasada. Se comenzó sin renunciar a nada, pero en el papel habitual de no sufrir y hacer el mejor papel posible marcando el objetivo. Con el paso de las jornadas, una tras otra, ningún equipo fue capaz de doblegar a los cruzados en su marcha impoluta, todo victorias en una primera fase que dejó en bandeja acceder al playoff por el ascenso. Afrontar ese reto sin la mentalización que se necesita para ello fue un arma de doble filo: lo de no tener nada que perder y sí mucho que ganar frente sentir como ajeno un objetivo tan alto. Se manejó bien el estado emocional, pero se pagó el gran desgaste físico de una plantilla corta.

Ahora, cerrado el episodio de la 2020/2021, la temporada COVID sin público en la grada del Juan Rojas, se abre el que podría ser un capítulo de oro, uno más, en la corta historia de la entidad unionista. La diferencia fundamental respecto a hace tan solo unos meses es que desde el principio, vivido lo vivido, se va a buscar el ‘más difícil todavía’, aferrarse a los puestos altos primero y acceder al grupo del que saldrá los clasificados para el playoff después, y finalmente, esta vez sí, sentirse fuertes, en su sitio, para pugnar duro por el ascenso a División de Honor. Son palabras mayores, pero deben parecerlo menos a través de un cambio de mentalidad que se ha completado y que obliga a pensar en grande.

A nadie escapa que será extremadamente complicado desde el principio. Toca un debut que se puede considerar como toda una ‘incógnita’, jugando frente al único equipo nuevo en el Grupo C de División de Honor B. Por debutante no se debe confundir con más débil, ni mucho menos, y las huestes cruzadas se han preparado a fondo para no verse sorprendidas. El Club de Rugby Alcalá, sin la menor duda, ha hecho lo mismo, y tiene mucho más material para estudiar el encuentro del que dispone un Hernán Quirelli ‘Falu’ que, eso si, confía en todo el buen trabajo de la pretemporada: “Ha sido muy dura, trabajamos muy bien y con muchas ganas y motivados”. Dos victorias ante sendos DHB es lo último.

Eso sí, el no dejarse nada ha costado que “arranquemos sin todos los efectivos al tener algunos golpeados, algunos que arrastraban lesiones del año pasado y se están recuperando, otros que han tenido algún problema en los amistosos, y por eso iniciamos la liga con algunas bajas”, ha reconocido textualmente. No es de quejarse, sino más bien de destacar lo positivo, y en ese sentido URA viaja “con un equipo de garantías, así que vamos muy motivados sabiendo que va a ser un inicio durísimo”. El mensaje es claro: “Si bien jugamos contra un equipo recién ascendido, no nos fiamos en absoluto; estarán ellos también motivados, un equipo que terminó el año pasado jugando muy bien logrando el ascenso”.

Se queda ‘Falu’ precisamente con eso, con que el rival se lo ha ganado por sus méritos, muchos, “un gran nivel de rugby, muy trabajado”, y que “seguro que se ha reforzado también y tendrá la motivación añadida de jugar en esta categoría por primera vez en su historia”. Eso sí, a ganas no va a ganarle a Unión Rugby Almería Playcar: “Vamos pensando exclusivamente en este partido, solo en el domingo, en intentar iniciar el torneo de la mejor manera”. Para el técnico, URA tiene “un muy buen equipo” y se ha esforzado mucho para llegar con pleno de condiciones a este momento. Solo pide “confiar en nuestras armas”, literal, más después de una semana muy provechosa en las sesiones preparatorias.

Ahora solo falta “que las cosas salgan bien” para “intentar traer la victoria hasta Almería”. El encuentro se disputará en Villanueva de la Cañada, en concreto en el Campo de Rugby de la Universidad Alfonso X El Sabio, por problemas en la homologación de su feudo habitual, el Luisón Abad. Es el segundo equipo de la localidad que logra militar en categoría nacional después de una década, y su antecesor fue el CD Hercesa. En su camino apeó primero al Atlético Portuense y después al campeón madrileño, el Alcobendas, en un logro que el propio club definió en su momento como “milagro”. Muy parecido a URA, realiza una gran labor de cantera, copando todas las categorías desde los 6 años hasta senior.

Su último ensayo antes de la temporada lo saldó con derrota en el choque que le midió a Arquitectura, con un marcador de 14-38 que desde comunicación de la entidad alcalaína se resumió como “esperanzador”. Antes los ‘rojillos’ dieron inicio a su rodaje en un triangular en el que jugaron partidos de 30 minutos ante el filial del Lexus Alcobendas y el CAU Valencia B, ambos ganados por 7-5 y 3-7 frente a los conjuntos de la Liga Nacional Sub-23 y la Territorial Valenciana, de modo respectivo. Va a dirigir el encuentro el señor Josué García, con el que el año pasado URA Playcar venció 31-8 a Majadahonda y 3-49 a Liceo Francés. Le ha pitado tres partidos más en cuatro campañas, dos victorias y una derrota. Cabe recordar que es clave comenzar bien, debido a que el objetivo por el que se luchará quedará definido en solo once jornadas.