URA descose al nuevo Cáceres rompiendo registros (89-0)

El partido duró solo una cuarta parte del tiempo reglamentario. Si se prefiere, se puede admitir que la mitad, hasta el descanso (28-0). Y es que la segunda parte, sin ningún tipo de duda, se convirtió en un escenario tristemente habitual para Extremadura CAR Cáceres durante esta temporada. La diferencia entre este partido y los tres anteriores, todos saldados con palizas durísimas, es que el XV extremeño era el más fuerte de lo que va de campaña, puesto que debutaron en el Juan Rojas los tres flamantes fichajes con los que reforzar la melé y conseguir algo de esperanza. Ese mayor potencial fue el que ‘resistió’ al inicio, pero de nada sirvió frente a un Unión Rugby Almería desatado.

El deseo de brindar un triunfo a la afición se cumplió con creces, materializándose en un marcador histórico por partida triple: jamás se había dejado a un adversario ‘a cero’ puntos, nunca se habían anotado 89 en las diez temporadas de vida del club, y superó la mayor ventaja lograda hasta el momento, que era de 80 (el 22 de enero de 2022 en un 87-7 sobre CAR Coanda de Sevilla). Los cinco puntos sumados catapultan hacia la segunda plaza a Unión Rugby Almería, que asciende tres puestos de una tacada, y a continuación afrontará dos difíciles enfrentamientos para confirmar o no la candidatura a ser equipo de Grupo Élite al final de la primera fase: CR Málaga y Liceo Francés.

El aviso de Quintana estaba lanzado desde la previa al choque, ello respecto a que el rival se había reforzado y podrían debutar los fichajes en Almería, y respecto a que se llegaba en un gran momento, con solo una baja y con mucha hambre de ofrecerle a su grada una alegría. Así, la puesta en escena del encuentro tuvo a un CAR Cáceres con ánimo de cambiar su rumbo, animoso en cuanto a sus posibilidades de asaltar el Juan Rojas. En el minuto 2 dispuso de un golpe de castigo lanzado a palos que se estrelló en el travesaño de la ‘H’, la única oportunidad de anotar real que dispuso a lo largo del encuentro. Dejó sin balón a URA en esos primeros compases, pero había que resistir.

Esa es la parte que peor llevó, además de mostrar inseguridad en la melé y de tener serios problemas en la touche. Por el contrario, Unión Rugby Almería fue ‘a lo suyo’, a desplegar su juego, con paciencia hasta que tuvo el oval en posesión. Un lanzamiento a palos en el minuto 6 rozó la madera por fuera, CAR Cáceres tiraba de intensidad en su defensa y la maquinaria local avanzaba poco a poco. Una touche a maul rozó el try, después se robó una touche y Coco avanzó hasta dos metros de la raya. La primera melé fue en el minuto 14, con introducción extremeña y demasiadas dudas, hasta que la perdió sin poder jugarla. Los cruzados vieron la debilidad… y la aprovecharon.

En el minuto 20 de nuevo rozó abrir el marcador URA, con un drop de Emilio Arias que se estrelló en el palo. Se había estado cerca ya en varias ocasiones, y el primer try fue en el minuto 22 a través de melé. Era la primera con introducción cruzada, empuje sin resistencia y entrada hasta la cocina. Pocho, muy fácil, solo tuvo que depositar el oval en la zona de marca para el 7-0, transformación sencilla para Graciarena. Abierto por fin el tanteo, el paso de los minutos empezó a ser una losa para los cacereños, si bien caben matices. De una pérdida cruzada en ataque la jugada desembocó en touche en contra a cinco metros. El peligro se disipó robando el saque lateral, y de ahí al ensayo.

De hecho, la salida desde su propia raya final de URA fue espectacular, como también la calidad individual de Juan Ignacio, cambiando el ritmo de su carrera, rompiendo con facilidad al defensor último y firmando el segundo ensayo cruzado. Era el minuto 29 y la transformación también fue sencilla. Cáceres no se rindió, todavía con fuerzas, y se fue a touche con maul, después varias fases, pero con incapacidad para superar a la férrea línea defensiva. Estando a dos metros se vio como única salida una patada a la zona de marca que recogió Arias, Graciarena rompió inalcanzable y ensayó bajo palos por tercera vez, completando otros siete puntos él mismo (21-0).

Esa jugada terminó por descorazonar a los visitantes, que se vieron sin ideas y ya sin fuerzas para hacer daño a un URA rotundo que antes del descanso insistió y se llevó a los vestuarios su cuarto ensayo. De hecho, tres melés consecutivas en cinco metros, y Pocho tirando de oficio, dieron la recompensa del 28-0 con el que se detuvo el partido. Era bonus ofensivo. Se había tenido que trabajar mucho frente a un adversario dolido, que se vio frustrado por no haber podido anotar ni un solo punto, pese a haber dado la cara y haber peleado con sus tres flamantes fichajes en el campo. Ahí acabó el duelo y comenzó un castigo muy duro para Extremadura CAR Cáceres, cayendo con honor.

Nada más reanudarse el juego la cuestión no fue de delantera, sino de tres cuartos y de habilidad en el manejo de balón para desbordar y entrar una y otra vez en la zona de marca extremeña. Es cierto que también anotaron los delanteros, pero ‘a la carrera’ y de modo no habitual, y como muestra queda una jugada extraordinaria de ‘Coco’ por banda derecha, patada incluida para seguir detrás del balón, recogerlo y depositarlo al modo de un ala. Ese fue el 82-0, quedando después una fuga de Castro para entrar en la lista de autores de try sobre el límite, rompiendo así los registros históricos del club, tal y como se ha dicho (89-0). Antes, un largo repertorio de juego y jugadores.

Entre lo más destacado, de hecho, estuvo que los jóvenes de la Academia tuvieron su hueco y adornaron su participación con grandes actuaciones individuales y puntos. Es verdad que allanó mucho el terreno que en el minuto 42, desde la touche, la pizarra de Quintana obró un try por la otra banda, obra de Víctor Pérez. El 35-0 cayó como losa y Cáceres, encima, acabó el choque con 13 jugadores por lesiones sucesivas. URA se exhibió en formaciones fijas y aprovechó para preparar las dos finales que llegan.