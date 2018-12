Unicaja Almería, mente fría y corazón caliente ante Ibiza

Fran Ruiz encaja a la perfección en el proyecto de Unicaja Almería, un club que busca algo más que su extraordinaria calidad sobre pista, siendo algo que provoca la reacción del público: “Es verdad que durante todo este año hemos comentado entre nosotros que la gente está con nosotros al cien por cien y vienen muchísimos a animar a la grada”. Esta jornada nueve de la Superliga, esa afición fiel y toda la nueva que quiera sumarse será muy necesaria ante la entidad del rival: “Ibiza tiene un equipazo, conocemos a todos sus componentes, son grandes jugadores de alto nivel, y nosotros debemos seguir en nuestra línea”. El mensaje es otro titular: “Llegar con la mente fría y el corazón caliente, y ganar el partido”.

Se está, no le cabe la menor duda, ante el grupo pitiuso que puede subir el ‘último peldaño’, ese que le ha faltado en los años anteriores para realmente convertirse en campeón: “Por lo que están demostrando a día de hoy se puede decir que va muy en serio, y yo, desde mi punto de vista, creo que el equipo es de los mejores o el mejor que veo que tiene en los últimos años y así lo está demostrando, repito, con grandes actuaciones en la competición”. El pronóstico es muy bueno para los intereses de Ibiza: “Con la gran calidad que tienen tanto jugadores individualmente como en la conformación del colectivo, creo que este año puede dar la sorpresa”.

En un análisis pormenorizado cabe la experiencia directa de la pretemporada, en la que ambos se ‘ayudaron’ en la preparación del curso. Ya desde entonces se vio que emergía la figura de Germán Galdón: “Contra ellos en septiembre al colocador ya se le veían maneras de que era un gran jugador, pero tanto él como el resto del equipo están haciendo una gran campaña y dejando claro que es un gran bloque”. Asegurado esto, otro titular ‘made in’ Fran Ruiz: “Sinceramente creo que este es el primer examen ya más serio; nosotros vamos primeros y ellos van terceros, y el sábado va a ser un partidazo sí o sí”. Ante eso, “tenemos que seguir nuestra línea tanto cada día que venimos a entrenar como cada sábado llegar al partido para seguir líderes”, algo que pone como misión en los tres últimos choques del año.

Serán “complicados” pero se quiere “acabar líderes” gracias a seguir el propio alto ritmo que todo jugador quiere: “Ya lo he dicho en otras ocasiones y me mantengo en que cada semana para nosotros es un desafío, por así decirlo, entre nosotros para ver quién juega en el siguiente partido, pero la competitividad es sana y eso al fin y al cabo te hace mejorar”. Es verdad que “el equipo es de 13 jugadores que cada uno puede jugar perfectamente cada partido”, con lo que está encantado: “Yo creo que eso es lo mejor, que cada entrenamiento al que venimos sea una guerra, un de tú a tú entre nosotros, porque eso obliga a que llegues al máximo, a tu cien por cien, y eso es lo que te hace no solo mejorar tú, sino al equipo”.