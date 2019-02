Unicaja y Soria, dos viejos conocidos

Significativo es el brillo de los ojos de Manolo Berenguel, si bien su media sonrisa le delata también como ‘ilusionado’ ante una cita de muchísimo gusto: “Son muy buenos recuerdos, son muchísimos años compitiendo; la época buena de Soria yo tuve la suerte de vivirla y tiene una de las aficiones a las que sitúo junto a la de Almería, cuando digo que se ha vuelto selecta porque lleva 31 años de vóley; este tipo de enfrentamientos tienen su aliciente, ahora en épocas diferentes porque yo contra Sevillano me he enfrentado como jugador y ahora tengo la suerte de poder medirme a él como entrenador”. Elogios al técnico soriano: “Como jugador, no hay nada que decir, lo ha hecho todo, es un pedazo de jugador y es lo que transmite al equipo, siendo un grupo que compite y que entiende muy bien el vóley”.

En el análisis del rival, va por delante que “juega muy bien y como te descuides, y ya lo demostraron en la primera vuelta, en la que hubo que luchar muchísimo, te complican”, lo que se mantendrá esta jornada: “Este fin de semana, con esa idea, y si nosotros aflojamos un poco, pues saben que nos pueden ganar”. Regresa a casa Ignacio Sánchez, “debutó contra Unicaja en aquel partido y sin estar rodado ya se notó”, un hombre que a Berenguel le encanta: “Es un colocador creativo que arriesga un poco más, que apenas se encuentre un camino por dónde tirar y hacer daño lo va a explotar al máximo, es de Almería y siempre lo vamos a considerar de este club, pero tened por seguro que ahora mismo va con Soria y que hará todo lo posible para llevarse la victoria”.

A la cita se llega después de una derrota que al preparador nijareño no gustó nada de nada: “El partido era difícil de preparar al cien por cien por la resaca de la Copa y era un sitio en el que se podía perder perfectamente; no comparto cómo pasó, las formas, porque se podía haber dado un poco más, y esa es la parte negativa, pero hay que seguir aprendiendo de los errores y espero que así haya sido; cierto es que cuando hemos perdido teníamos una prueba de fuego al fin de semana, y el equipo ha reaccionado a la perfección, ahora nos han dado toque de atención, y sabemos que tenemos que jugar al 100% para ganarle a cualquier rival, pero la prueba de fuego en las próximas jornadas somos nosotros mismos, nuestro nivel de juego, tratar de que hasta el fin de fase regular cada partido sea una final con el fin de que el equipo vaya evolucionando y creciendo dentro del campo”.

Manolo Berenguel, entrenador "El partido ante Palma era difícil de preparar al cien por cien por la resaca de la Copa y era un sitio en el que se podía perder perfectamente"

Víctor Viciana, uno de los históricos jugadores de la Superliga, también ha dado un ‘paseo’ por la memoria de los partidos ante Soria: “He jugado muchas veces y siempre son partidos interesantes y bonitos allí y aquí, tanto su público como el nuestro entiende de vóley, no es común que la gente entienda tanto, y además yo tengo muchos amigos y es atractivo jugar contra ellos”. Soria, para el colocador, “es un equipo muy completo, que siempre suele jugar en el mismo nivel y espera que su rival flojee para apretarle las tuercas, así que no puedes bajar los brazos, con jugadores súper expertos como Sevillano o Ignacio, jugadores físicos como Hister… equipo completo y muy ‘jugón’”.

Víctor Viciana “Ganar la Superliga siempre es el mayor premio que hay junto a la Copa, y cuando es apretada, siempre motiva más"

Al almeriense no lo duda: “Ganar la Superliga siempre es el mayor premio que hay junto a la Copa, y cuando es apretada, cosa que por desgracia pasa pocos años y se acaba con una pelea de dos, siempre motiva más, porque realmente semifinal y final se compondrán de partidos muy duros; llegar en puestos altos va a ser difícil, pero siempre digo que el vóley se gana en los últimos partidos, en los play off, y realmente durante la fase regular se pueden tener altibajos como los que estamos teniendo porque somos un equipo que compite muy bien, que jugador por jugador es muy competitivo y lo demostramos en la Copa, y cuando lleguen los momentos importantes es cuando realmente sacaremos la rabia y lo que tenemos dentro; no me preocupan los demás partidos, en los que se trata de buscar el nivel pero no es preocupante que perdamos ni que tengamos un vahído, como el sábado”.