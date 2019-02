"El doblete sería maravilloso"

–Semana de feliz resaca por la consecución de la Copa del Rey.

–Estamos muy contentos de tener esta resaca. Veníamos de unas derrotas estrepitosas, de muy mal gusto para nosotros, pero nos vinieron bien para ponernos las pilas y en Melilla respondimos a la perfección.

–El pasado fin de semana se vio al Unicaja de verdad, el que quiere Manolo.

–Efectivamente. Y todavía se pueden seguir mejorando muchas cosas. Me gusta hacer un pequeño balance de cada jornada y siempre está en mi cabeza que este equipo puede dar mucho más. Con las derrotas ante Teruel y Manacor, los jugadores se dieron cuenta de que no era suficiente lo que estábamos dando para ganar la Copa del Rey. Entonces dimos el doscientos por cien y hemos jugado una Copa absolutamente espectacular. Fuimos de menos a más y la final fue de alto nivel, ante un grandísimo rival. Ganarla así tiene un aliciente especial.

–¿Hubo dudas en las semanas previas a viajar a Melilla por esas derrotas?

–Sí las tuve, pero siempre he dicho que creo en este equipo y que podíamos dar muchísimo más. Al principio de la temporada, se dio demasiado bombo al proyecto y generamos demasiada presión. Es cierto que había mucha ilusión por una plantilla con tanta gente de Almería, pero todo eso había que demostrarlo en la cancha. Empezamos con la Supercopa, que fue un punto de referencia, y perdimos de paliza. Teruel estaba por entonces un escalón por encima de nosotros. En la primera jornada les ganamos, algo que nos dio mucha moral para afrontar la primera vuelta y conseguir ser campeones de invierno. Ahí yo decía que lo mismo no era suficiente lo que estábamos haciendo, en la primera vuelta se nos dio todo de cara para la clasificación para la Copa del Rey como primeros. En la segunda vuelta los rivales más fuertes nos tocan fuera de casa, pero vamos con la moral que nos ha dado este título, sabemos en todo momento lo que tenemos que hacer para clasificarnos para el play-off.

–El mérito por el título es doble, al haberse ganado a un gran UBE L’Illa Grau en semis y a un crecido Teruel en la final.

–L’Illa Grau venía de jugar unos cuartos ante Melilla a gran nivel. En semis nos plantó cara, venían rodados, conocían el pabellón... Todos esos pequeños detalles suman en un deporte tan técnico como es el voleibol; nos costó mucho vencerlos. Respondimos, pero no salimos con muy buenas sensaciones. Teruel, por su parte, podía estar un poco mermado por la lesión que arrastraba su colocador, no tenía mucho rodaje en las últimas jornadas. Creo que no se les notó, porque jugó francamente bien. Empezamos perdiendo el primer set y sacamos todas nuestras armas. Apretamos, luchamos cada punto; la actitud y el esfuerzo fueron espectaculares.

"Está claro que ésta es muy especial: he estado toda la vida jugando en este club, el de mis amores, y ahora lo dirijo. Es un orgullo"

–Once Copas del Rey, que se dicen pronto.

–Pues sí, once Copas [piensa]; ésta es la primera como técnico. Me perdí alguna cuando me retiré como jugador profesional [piensa], creo que tenía cinco y ahora me estreno en el banquillo. En Logroño también logré la Copa de la Reina, donde hice el triplete. Está claro que ésta es muy especial: he estado toda la vida jugando en este club, el de mis amores, y ahora lo dirijo. Es un orgullo.

–¿Comparable con la lograda en 1995 en El Ejido?

–Son muy diferentes. La primera como jugador fue espectacular, el primer título del club, a raíz del cual cayeron muchos. Ahora como máximo responsable es mi responsabilidad que se cumplan los objetivos. No sabría cuál es más importante para mí, ahora mismo estoy encantado con lo que estoy haciendo y creo que están saliendo bien.

–A los Berenguel, Salvador, Prenafeta, Carreño... uniría dos nombres: Víctor Viciana y Jorge Almansa.

–Sin duda. Jorge Almansa lleva once años con nosotros, yo tuve la suerte de tenerlo en la categoría juvenil como entrenador y es un almeriense más. Va a hacer más historia con nosotros, eso estoy seguro. Por su parte, Víctor hizo un esfuerzo muy grande para estar con nosotros y viceversa. Él venía de una situación complicada tras la operación de la rodilla y por su ímpetu para demostrar qué clase de jugador es, cumplió el objetivo que nos pusimos con el cuerpo médico: llegar a tope a la Copa del Rey. Con un Víctor así, tenemos opciones para la Superliga, eso está claro. Me quiero acordar también de Lorente, con el que hemos quedado campeones de invierno. Ha estado de diez, creo que es el colocador de futuro de Unicaja Almería. A estos nombres les uniría el del resto de almerienses y también el de Borja Ruiz, que lleva ya ocho años con nosotros. La historia que nosotros vivimos en Unicaja se puede repetir con ellos.

–Hábleme de lo que no vimos de la celebración en el vestuario en Melilla.

–Hoy en día, con las redes sociales, hacemos muy partícipes a todo de las celebraciones. Si acaso un par de botellas de champán en el vestuario, un baño para el cuerpo técnico en el vestuario y una celebración como se merece. Todo en su justa medida porque el fin de semana tenemos un importante duelo en Palma de Superliga. Esto no para.

"Tenemos la moral por las nubes para afrontar con garantías lo que nos queda de temporada"

–Por qué no, vamos a intentar el doblete.

–Sería realmente maravilloso. Por supuesto que me gustaría ganar también la Superliga. Está claro que el triplete era deseado por todos, pero para mí era sencillamente una referencia, que también quería ganar por los jugadores, por el club y por todos los aficionados. Ya tenemos la Copa del Rey y quiero la Superliga, ahora vamos a seguir trabajando en actitud que es pieza clave, no se puede negociar. Tenemos la moral por las nubes para afrontar con garantías lo que nos queda de temporada.