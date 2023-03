Unicaja Costa de Almería, a la guarida del ‘ogro amarillo’ para curtirse para el play off

Todos a las 18:00 horas del sábado. Todos, menos uno. Ni CV Guaguas ni Unicaja Costa de Almería van a moverse de su puesto actual en la tabla, y por eso no se ven afectados por el horario unificado. De hecho, lo que saben seguro es que no se verán las caras de nuevo hasta una hipotética final si los dos avanzan de cuartos de final a semifinales, y de semifinales al último paso para ser campeones. Los canarios van a ser primeros y pueden registrar pleno de victorias en la fase regular, algo extraordinario que deben a su potencial y a su regularidad. Los almerienses van a ser sextos, un premio menor, pero un premio, al fin y al cabo, que los sitúa justo detrás del grupo de cabeza con aspiraciones a más.

La oportunidad es de oro, valga el juego de palabras con el color de la camiseta del rival, ya que más allá de ganar o de perder el partido, no hay mejor contexto para ‘obligarse’ a crecer. Impone un 20 sobre 20, todo victorias, como también impone que solo le hayan hecho 7 sets en toda la temporada en otros tantos partidos, lo que supone que suma el total de puntos posibles, 60. Uno de ellos, por cierto, lo firmó precisamente Unicaja Costa de Almería en el choque de la primera vuelta en el Moisés Ruiz, dando una buena imagen. Respecto al resto, dos han sido de Río Duero Soria, uno en cada vuelta, y Manacor, Lugo, Valencia y Barça otro cada uno de ellos. En su casa el balance es de 30-3, nada menos.

Pese a esos números, y para ‘empeorar’ la posición de partida de los verdes, Guaguas está dolido por no haber llegado a la final de la Copa del Rey, competición en la que, tal y como sucede con la Superliga, era el gran favorito para el título. Es duro tener una sola derrota en medio de 22 partidos en total, pero que haya supuesto una eliminación y que se haya escapado una opción de dos de ensanchar su palmarés, que es el único objetivo canarión del curso. De hecho, su plantel cuanta con el mayor potencial de todos, con dos equipos de alto nivel bajo un mismo escudo, lo que multiplica las opciones sobre pista. Y es que no es el ‘A’ y el ‘B’, sino que las combinaciones son muchas para Camarero.

Es cierto que sí que parecía haber un bloque titular muy estable al principio, pero bien las lesiones o bien el rendimiento concreto en cada momento ha hecho que haya variaciones. Así, lo más llamativo es la baja de Miguel Ángel de Amo, que trabaja duro para acortar el plazo de vuelta a las pistas. Su ‘sustituto’ es el colocador con el que ganó el doblete, un Bertassoni sobradamente contrastado. Además, se fichó como suplente, por la lesión de ‘Ío’, al letonio Vladislad Susickis, gracias a un gesto de Arona Tenerife Sur, su club, y que jugó el partido completo frente a Boiro. En cuanto al opuesto, comenzó incuestionable el cubano Escobar, pero actualmente el estadounidense Rattray ocupa el puesto de inicio.

Muchos más minutos tiene Dani Ruiz en la posición de líbero que Alejandro Fernández, si bien el tinerfeño sale a cancha con asiduidad

Respecto a los centrales, la pareja de principios de la temporada era la que formaban el también estadounidense Knigge y el argentino Ramos, si bien ha conseguido abrirse un hueco Borja Ruiz, mientras que Fernando Fernández es el que menos cuenta. Camarero, en todo caso, puede elegir sin peligro de bajada de nivel, al igual que con sus receptores. Eso sí, Jorge Almansa, al que nadie saca de pista, y el italiano Zonca tienen mucha más presencia que el joven soriano Adrián Olalla, y sobre todo que el también joven valor argentino Lucas Conde. Por último, muchos más minutos tiene Dani Ruiz en la posición de líbero que Alejandro Fernández, si bien el tinerfeño sale a cancha con asiduidad.

La Copa del Rey no ha sido el único fracaso para Guaguas, puesto que también tenía un objetivo claro depositado en llegar muy lejos en Europa, pero fue eliminado a la primera. Así, está claro que va a por la Superliga con todo y a por todas, como la tabla que va a suponer su ‘salvación’ de la temporada. Tras emerger con la plaza de Vecindario, el club canario se llevó los dos títulos a los que optaba, pero su segundo año fue en blanco, al caer con Palma en cuartos de final de ‘su Copa’, en el Centro Insular, y después de ceder por dos partidos a uno ante Unicaja Costa de Almería en una sensacional semifinal de la Superliga, una auténtica final adelantada que deparó mucho espectáculo y un gran nivel.

La motivación ahorradora de este domingo pasa por reencontrarse con su mejor cara y llegar al play off con el convencimiento de que se puede volver al Centro Insular un mes más tarde para disputar la final, si es que Guaguas cumple con las expectativas y no falla esta vez al ser eliminatorias a más de un partido. Igualmente motivador es ser el primero que venza al ‘ogro amarillo’, algo que supondría un espaldarazo tremendo para la recta de llegada de la temporada. Es cierto que perder en Gran Canaria no debe suponer un drama, pero para que así sea la imagen debe ser buena. Así, a las 13:00 horas para el territorio peninsular, las 12:00 horas en el archipiélago, hay un bonita ocasión de mejorar.

Es muy probable que Unicaja Costa de Almería ya tenga definitivamente como rival en el cuarto de final a Pamesa Teruel, que recibe en Los Planos al descendido Boiro a falta de una victoria para asegurarse la plaza matemáticamente. De hecho, podría incluso meter presión a Soria por la segunda posición si los sorianos pinchan en Barcelona. Los que a priori parecen abocados a medirse en cuartos son Melilla y Valencia, con el factor cancha en juego hasta el último suspiro. Por atrás de los verdes sigue vivo Manacor, pero hay un porcentaje mayor para Lugo y Barça de discutir entre ellos la séptima y la octava plazas.