Son demasiados motivos como para fallar. Allá donde miren, los jugadores de verde tienen motivación extra, sumada a la que genera, por si sola, eso de ser profesional del voleibol, que es quien entrena muy duro durante ocho largos meses para jugar cada fin de semana buscando victorias… y un triunfo final. Y sí, no se les ha dejado jugar, y por supuesto otra vez sí, se quiere y se puede ser campeón de la duodécima Superliga de la historia del club… en un momento que, tristemente, debe tener toda la consideración de ‘histórico’. Nunca antes había sido derrotado en los despachos, jamás se había preparado no un partido cualquiera, sino toda una semifinal, para, a pocas horas de disputarse, verse impedidos de saltar a la cancha, además siendo el único con la ‘ventaja’ de jugar en casa, sin opción de reubicarse en el calendario.

Una norma totalmente descontextualizada a la par que injusta, algo inhumana, sube el 0-1 en la serie, y ahí está esa primera fuente de la que beber ‘poción mágica’: la de la mentalización, la de la concentración y la de la reivindicación en la durísima batalla que se avecina. Nunca se sabe qué puede suceder en un partido de vóley, desde luego, pero sí el modo de afrontarlo antes, durante y después. Si se pierde, se sabrá perder, y si se gana, se sabrá ganar, como está recogido en los pilares que sustentan durante tres décadas al Club Voleibol Unicaja Costa de Almería. Y cuando todo acabe, ya sea este fin de semana o dentro de tres, la entidad, que ha actuado con absoluta pulcritud y responsabilidad en el cumplimiento de protocolos COVID-19, hará públicos los datos de su esfuerzo por la salvaguarda de la salud de sus jugadores y de los demás equipos de la Superliga. Jamás se ha pecado de falta de transparencia, nunca se han incumplido plazos y se ha sido solidario, siempre.

Ahí está la segunda fuente, que en su caso atañe más al club como institución que a los jugadores, si bien los jugadores son el club, junto a la afición, incondicional, y no solo de Almería, sino de toda España. Jean Pascal se encuentra perfectamente y no viaja a Teruel, pero sí los restantes once jugadores del plantel ahorrador, con la PCR negativa de este miércoles, tercera prueba ídem, negativa, tras el aviso de Río Duero Soria y en tan solo una semana. Los once se encuentran como el central, perfectamente, ellos sin COVID y con muchísimas ganas de demostrar lo que llevan dentro en un campo en el que no han dado buena imagen las dos veces que lo han visitado esta temporada. En Los Planos pueden pasar dos cosas: que Unicaja Costa de Almería se autobloquee, como ha sucedido antes, opción que se ve reducida al máximo por todo lo que envuelve la cita, o que Unicaja Costa de Almería sea quien es realmente. Si pasa lo primero, se caerá, y si pasa lo segundo, se puede ganar.

Y es que, en lo deportivo, la tercera fuente que refresca a los verdes, se tiene todo lo necesario para alzar el campeonato y justo ahora es el momento más adecuado, hasta que llegue la final, de hacerlo valer. Hay confianza en el propio juego, se tiene localizado al principal enemigo, que es uno mismo, y se mira con ganas y una total determinación el muro de un lustro que hay que echar abajo. La última victoria que se ha logrado en Los Planos se remonta al 1 de mayo de 2016, cinco años casi al completo, y fue un 2-3 que aguó la fiesta por el título que se tenía preparada en el pabellón turolense. Con ese triunfo Unicaja Costa de Almería igualó la final a dos y decidió el Moisés Ruiz en el quinto partido para cerrar el triplete ahorrador. Y ahora aparece la cuarta fuente, un tal Piero Molducci, cuyo recuerdo y espíritu debe dar el complemento que conduzca al triunfo. Habrá homenaje al italiano por parte del CV Teruel, lo que de modo sincero y profundo agradece a entidad verde.

Las comparecencias de Unicaja en el templo aragonés han ido poco a poco dando una cada vez peor sensación, ya que después de eso se cayó dos veces seguidas por 3-2, hubo un 3-1 y otra vez un 3-2 hasta la racha actual de un solo set en ocho partidos. Van doce derrotas seguidas, cada una con un contexto diferente. La última es cierto que tuvo algo de trampa al producirse con Teruel obligado a ganar por la lucha por el liderato final de la fase regular y los ahorradores siendo terceros seguro y sin nada en juego. Además, el juego del ‘escondite’ con Gavenda le salió muy bien a los locales, algo que ya no volverá a pasar. Las cartas sobre la mesa, de poder a poder, los turolenses cuentan con, posiblemente, el mejor, un Ereu eterno que está siempre al rescate y cuyo influjo de capitán alimenta a los demás. Dosificado con inteligencia durante la temporada, el receptor venezolano es el gran líder y un dolor de cabeza para cualquier rival, ahora para Unicaja Costa de Almería.

Con César Martín sin recambio, por inesperada lesión de Jovanovic, que sí jugó el cuarto de final contra Manacor, sábado y domingo, el resto del equipo titular cuenta con Jordi Ramón como ‘killer’ al saque y en ataque, con Bugallo y Naabert en la pareja de centrales y con el seguro de vida que siempre es Aarón Gámiz desde la retaguardia. En el banco, tres recambios, todos de garantías, con Víctor Rodríguez, Parres y Vildosola, más los juveniles que decida convocar el técnico Miguel Rivera. Además, contarán con su afición y con el supuesto ‘miedo escénico’ de un bloque ahorrador que deberá disiparlo, de existir, para poner en valor su potencial. Todos los receptores listos, incluido Fran Iribarne, que no pudo jugar el tercer choque con Soria tras tirar con su carácter en el segundo, y así el resto del plantel, menos Jean Pascal, al que se ha echado de menos esta semana y a quien sus compañeros van a intentar poner de nuevo en pista antes de que acabe el curso, en la final.

Se cerrará así una semana de dos en el seno del club verde, ya que la anterior fue inconclusa y la presente se comenzó con un minuto de silencio. Había mucho que meditar, mucho que interiorizar, mucho que superar, y se han abierto las ventanas de los descansos y la desconexión para, paradójicamente, una conexión absoluta. El partido de este sábado contará con la dirección del barcelonés David Fernández y de la tinerfeña María de las Olas Rodríguez, y de jugarse el domingo, que ojalá sí, el orden de los colegiados se invertiría. Generará la señal Aragón Televisión, y será la que pinche para Andalucía Canal Sur. Si de algo está hecho este equipo, es de épica, de sobreponerse a las adversidades y de tener más vidas que nadie. Se sabe que se tiene una cuenta pendiente con el CV Teruel, deportiva, nada más que eso, deportiva, y se ‘ha ahorrado’, nunca mejor dicho por ser este club, para saldarla en una remontada en la que debe hablar solo uno: el balón.