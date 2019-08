Unicaja Almería enciende los motores de la pretemporada

La pretemporada de Unicaja Almería ya está aquí, antes que nunca respecto a los pasados años, y el plantel de jugadores ha agradecido el “regreso a la rutina” tras las vacaciones. No han sido totales para ninguno, puesto que todos han regresado en un gran estado físico, denotando que se han cuidado de excesos en el periodo veraniego. De eso se ha tratado en las primeras horas con común, de saludar a los amigos y a la vez compañeros, contarse anécdotas y pasar por las manos del staff médico una vez que el míster ha realizado su primera charla del curso. Han estado ausentes de la bienvenida tres jugadores, Mario Ferrera y Nick Amado, por estar con la selección española y la norteamericana respectivamente, más Dimitri Baranov, ultimando las cuestiones de documentación. Los demás han rotado por un circuito de primeras mediciones y toma de datos, a cargo de los doctores García, del fisioterapeuta Jorge Soriano y del preparado físico Enrique de Haro, todo ello bajo la supervisión del citado Berenguel y de Guille Carmona, segundo entrenador.

Dándoles la bienvenida ha estado el presidente Ramón Sedeño, para el que esta temporada de nuevo se cumple una máxima, la de evolucionar dentro del modelo: “Todos los años se inicia con mucha ilusión porque nunca es lo mismo; el anterior teníamos un corte de equipo distinto, este año es otro, con perspectivas y formas de ser distintas, y eso te hace renovar las expectativas, pero lógicamente hay que valorar que esta temporada tenemos ese aliciente especial de Europa gracias a la Diputación de Almería”. En cuanto a la formación de la plantilla ha sido rotundo: “A mí me parece que tenemos los mejores de la liga; si no, no los habríamos fichado; hay una parte de gente joven con mucha proyección y otros jugadores que ya son conocidos por todo el mundo, con referencias en ataque importantes para ganar la liga; otra cosa es lo que después llegue, ya que nuestro objetivo es, como siempre decimos, jugar las finales, y lo que se gane es el premio a un mayor esfuerzo”.