Unicaja Almería se impuso por 3-1 a Arenal Emevé Lugo en su estreno liguero y despejó momentáneamente algunas de las dudas que había generado su juego semanas atrás en los envites preparatorios de Canarias y, unos días más tarde, sobre la pista de Los Planos, escenario en el que los almerienses perdieron el primer título de la temporada. Con un Moisés Ruiz abierto a los fieles ahorradores, siendo el primer evento deportivo oficial en la provincia de Almería que permitió la entrada de público desde que comenzó la pandemia de COVID-19, los verdes volvieron a reencontrarse algunas buenas sensaciones pero también evidenciaron ciertas carencias que aún deben trabajar.

Suele decirse siempre que las cosas no son como empiezan sino como terminan, sobre todo cuando se habla del comienzo de una competición liguera, aunque no cabe duda que abrir un curso con buen pie hace mucho. Unicaja Almería estaba obligado a tener este sábado un resultado positivo en la apertura de la Superliga 2020-2021, porque llegaba de realizar una pretemporada en la que no ofreció buena imagen y, sobre todo, con ganas de despojarse de la derrota de la Supercopa de España una semana antes por 3-0 ante un Teruel intratable.

Mostrar una mejor versión, como ya la había ofrecido durante muchos de sus entrenamientos, fue la prioridad de los ahorradores desde el primer minuto ante un Arenal Lugo Emevé que sí fue testigo de ese Unicaja Almería efectivo y seguro que todos esperan esta campaña. Los almerienses llegaron al primer tiempo muerto con un 6-1 a favor y empezaron a poner más tierra de por medio, gracias en gran parte a su eficacia en saque, para llevarse la primera manga por la vía rápida (25-8).

El próximo sábado, a las 18:00 horas, los ahorradores visitarán al CV Guaguas canario

Los de Manolo Berenguel controlaron también el segundo set, pero no se lo pondría tan fácil como en el primero un Arenal Emevé Lugo que parecía meterse en el partido. Los gallegos llegaron a ponerse un punto por debajo en el tanteador, rozando el empate en varias ocasiones, pero nunca fueron por delante de un Unicaja Almería que logró su mayor ventaja en el 20-13, en el momento decisivo de una manga que caería también del lado local con un 25-18.

El equipo gallego cambió la dinámica vista hasta el momento en el marcador, poniéndose por delante por primera vez en toda la contienda nada más comenzar el tercer set, incluso con tomando ventaja de un par de puntos. No le quedaba otra a los visitantes que arriesgar con el global de 2-0 que, por el momento, dejaba la victoria encarrilada para los de casa, pero aún iban a tener que sudar de lo lindo sobre la pista los ahorradores para evitar un cuarto asalto. Con Colito tirando del carro y Vigil dando una lección de bloqueo, los verdes volvieron a tomar la iniciativa en el luminoso con el 9-8.

Este partido fue el primer evento deportivo oficial que tuvo público, bajo unas férreas medidas de seguridad sanitarias, en la provincia de Almería desde que comenzó la pandemia de COVID-19

Tuvo que pedir tiempo Berenguel tras dos saques del foráneo Giménez que volvían a poner la manga del lado de un Arenal Emevé que apretaba cada vez más y se distanció con cuatro puntos consecutivos que le pusieron con un 9-13. Los gallegos cada vez se estaban haciendo más fuertes en saque y los anfitriones estaba obligados a reaccionar si querían seguir teniendo la opción de cerrar el choque por la vía rápida. Con 18-20 se llegó al tramo decisivo y Palharini regresó a la pista instantes antes de volver a pedir Berenguel un tiempo muerto cuando el marcador reflejaba 21-24. Siguió sin carburar Unicaja Almería y perdió por 23-25 ante un oponente que alargaba el duelo.

Pese a que la siguiente manga comenzó igualada, Unicaja Almería rompió en el 4-4 y se marchó de cuatro puntos. Los verdes se habían reactivado para evitar más complicaciones. El bache ahora era para Arenal Emevé después de un gran tercer set. Taboada pediría un parón con el 15-8 en este cuarto set en el que volvía a mandar un cuadro ahorrador que estaba deseando rematar la faena para dejar los primeros puntos del curso en su cancha. Y así lo hizo Unicaja. Con una diferencia de diez puntos (20-10), los ahorradores tomaron carrerilla en la recta final de una contienda a la que pusieron el broche con un 25-13.