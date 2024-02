El “derbi de gigantes” entre Unicaja y Guaguas analizado por Charly y Paulo Renán

La mirada en el rival, como debe ser, pero parte del pensamiento depositada en repetir este partido dentro de dos semanas, el domingo 18 de febrero. Eso supondría estar en la final de la Copa del Rey, contra Guaguas o cualquiera de los equipos de esa parte del cuadro que se lo haya merecido. Por ahora, lucha por el liderato de la Superliga, que no se irá de las manos canarias pase lo que pase en el Moisés Ruiz, pero que puede quedar en un pañuelo. Midiendo, dosificando, a Charly Carreño le gusta lo que ve: “Veo al equipo concentrado, con jugadores que saben lo que tienen que hacer, y esta calma previa a la ‘batalla’ que me resulta muy interesante”.

Y es así, con un ambiente excelente en los entrenos y sin apreciarse que se avecina “un partido que llama la atención, el típico que lleva esperando muchísima gente para asistir en gran número al pabellón, un partido que siempre queda marcado en el calendario”. Y eso es “sobre todo para los jugadores, por mostrar su nivel contra el que ahora mismo es el mejor del campeonato, que va primero y que lo demuestra en la competición europea”. El contexto es el de que “no deja de ser un partido más de la Superliga, muy cerca de un título muy importante”. Charly no pone paños calientes: “Complicado porque es un equipo que tiene muchas armas y muy diferentes”.

En su mente está el choque de la primera vuelta, un 0-1 que se perdió por 3-1: “Ganarle a Guaguas y jugar bien supone que hay que mantener un ritmo muy bueno mucho tiempo, que es lo que creo que nos faltó allí; tuvimos momentos de jugar incluso mejor que ellos por momentos, pero la dificultad está en poder mantener ese nivel durante el tiempo que dure el partido, que esa es la dificultad”. Nunca hace falta motivación extra, y menos ante este rival: “Nos preocupamos que se piense en el semana a semana y en el trabajo del día a día, y pese a que los chicos están muy mentalizados en que la Copa del Rey es un torneo muy importante, no dejan de valorar que el partido de este sábado es especial”.

En su papel de técnico, complicado es también planificar un escenario cuando Camarero puede cambiar la formación titular con garantías: “Tengo un equipo en la cabeza, de cómo creo que van a salir, si bien es cierto que entre los partidos de competición europea y por los números de extranjeros y de nacionales en pista están formando diferente”. También es cierto “que los últimos partidos de la fase regular están formando con algún cambio de lo que podría ser un equipo en teoría titular, pero cualquiera de los siete jugadores que salgan a la pista son de nivel suficiente para ser un bloque muy competitivo”. Lo último a lo que echar la mirada es el 3-0 en Champions de este martes, pero en liga sufrió.

Tan es así que Arenal Emevé Lugo arrancó un punto del Centro Insular: “Sorprende no solo por el nivel de Lugo, que no fue el que vino aquí porque le faltaba Schultz y en Gran Canaria hizo un partidazo de 30 puntos, muy bien secundado por sus compañeros, sino también por jugarle a Guaguas muy bien no es sencillo”. Esta semana es de competición europea para los grancanarios, mientras que Unicaja Costa de Almería tiene “la semana más normal y con más tiempo para meter partes de juego orientadas al fin de semana”. A la afición Charly Carreño también la convoca: “Para cualquiera a quien le guste el vóley y que sepa un poquito de historia de los últimos años, es un partido muy llamativo”.

También lo es “para quien le guste el deporte de alto nivel, porque va a haber jugadores de alto nivel en pista por nuestra parte y por la suya, y eso siempre, más allá de que se entienda de voleibol, siempre es atractivo”. Podría haber en la grada un aficionado más, Lorenzo, el hijo ‘almeriense’ de Paulo Renán Bertassoni, con su mujer fuera de cuentas. Al colocador brasileño se le acumulan las emociones este fin de semana: “Puede nacer a cualquier hora, pero no tengo nervios todavía, y sobre el partido contra Guaguas, tengo expectativas grandes porque tenemos nuestros objetivos en el campeonato, y uno es ser primeros en la fase regular”. Para ello “se intentará vencer y tenemos que jugar bien”.

Paulo y Unicaja Costa de Almería tienen un plan: “Sabemos más o menos el camino para intentar ganarles y estamos entrenando duro la semana para llegar bien sábado”. Lo que habrá enfrente, mucho nivel, “en Guaguas siempre intentaron hacer buenas plantillas y lo lograron, algunas con resultados otros con menos, pero siempre hay buenos equipos”, pero como en el lado verde de la red: “Aquí en Almería este año, como los anteriores, se ha hecho una buena plantilla y el objetivo es el mismo, ganar títulos, ya que los equipos grandes viven de eso y Almería tiene una historia muy bonita de más de 30 años de vóley, y Guaguas los cuatro últimos años volviendo a las victorias”.

Dicho esto, la definición de esta partido le viene rodada: “Es un derbi de gigantes en el voleibol español, y creo que hay que esperar un gran espectáculo”. El brasileño no tira el interés del choque, pese a no decirse nada en el mismo: “Pensando en el campeonato, siempre hay cosas en juego, porque si ganamos tres puntos, nos acercamos a ellos y se tendrá todavía esperanza de quedar primero”. Confianza, “porque los partidos se juegan dentro de pista y pase lo que pase, se puede perder, se puede ganar, si no vamos al cien por cien se puede tener un problema grande, como ya nos ha pasado”.

"Hay que disfrutar del partido"

No hay otro camino para el colocador que “menos que un cien por cien, no, porque no se va a entregar un partido como este con fallos mínimos, y ellos vienen con la misma idea de ganar”. De lograr la victoria, “ganaremos moral dentro del equipo, pero sin presión que no sea la normal de un equipo grande como Unicaja Costa de Almería”. A su juicio, “hay que disfrutar del partido, y si al final lo hemos dado todo y hemos ganado, perfecto, y si no, también, porque saldremos con la cabeza tranquila de que el trabajo ha estado bien hecho y nos hemos dejado todo dentro de la pista”. En el horizonte cercano, la Copa del Rey: “Estamos trabajando duro para eso”.

Reconoce Paulo Renán que se ha aclimatado muy bien a la ciudad: “Es muy bonita, ahora salimos menos por el embarazo, paseos cortes, pero vamos al centro caminando, mi hija va al colegio caminando, y si no cogemos un bus y estamos donde queremos”. Tranquilo y feliz, sus números hablan por si solos, aunque los minimiza: “Si no gano el partido, no importan los números, y si tengo números malos pero ganamos un título, eso es lo único importante, si bien hace diez años sí los miraba mucho y me preocupaban”. Los tiene, sí, pero está más centrado en dar otras cosas: “Hay cosas más importantes que solamente los números dentro del partido y que puedo aportar, que son más especiales que solo la colocación, y mi rol aquí dentro del equipo me conduce a eso, a ser mi mejor versión”.