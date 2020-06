En 2021, en dos meses distintos, se cumplirán sendas efemérides muy importantes para la historia no solo de Unicaja Costa de Almería, sino para el voleibol español. Cualquier éxito alcanzado por un equipo de este país fuera de sus fronteras lo debe ser para todos los equipos que hacen posible este deporte en nuestra tierra. Siendo la cima el título de Liga de Campeones alzado por las chicas del Tenerife Marichal, el 21 de marzo de 2004, y sabiendo que el CD San José de Soria fue el primero de categoría masculina en hacer soñar a este país, jugando el 5 de marzo de 1995 la final de la Recopa de Europa, el club ahorrador, por su parte, ha aportado no pocos hitos icónicos a la imagen internacional que se tiene de España. Así, la temporada 20/21 se presenta como una oportunidad única de honrarlos, ya que durante ella se cumplirán 25 años de la primera Final Four blanquiverde, o lo que es lo mismo, todo un cuarto de siglo desde que comenzó a codearse con los mejores, lo que se quiere celebrar… compitiendo, lo que merece ser revivido del mejor modo: jugando.

De hecho, en la época del más alto nivel continental, que estaba cuajado de grandes estrellas, que además eran consideradas y tratadas como tal, la entidad almeriense hizo un aprendizaje obligado que le sirvió para ‘saber competir’, alzándose después, por méritos propios, como clásico europeo. Tardó cinco campañas en llegar a luchar por un título, y eso pone la primera efeméride antes referida. En octubre de 2021 se cumplirán 30 años del debut europeo, día 5, en Alemania, frente al Fortuna de Bonn, con victoria de Cajalmería por 2-3, después ratificando la clasificación para la CEV Cup en el Florido por un 3-0, todo cuando los sets se contaban a 15 puntos. Pero lo que toca antes, lo que corresponde ahora, ya, porque es tiempo de inscribirse, con el apoyo necesario, es darle el valor que tiene a esos 25 años. Almería, instituciones y tejido empresarial, tiene la ocasión de aprovechar para su beneficio una fecha que resulta histórica, la de la primera vez que el foco europeo se depositó en la provincia por tener un equipo promocionándola en lo más alto del vóley, si bien para eso antes se debe producir una resolución de la temporada 2019/2020 por parte de la RFEVB.

Han sido cuatro ‘finales a cuatro’ a las que ha llegado Unicaja Costa de Almería, de otras tantas competiciones, detalle este último que entraña un extraordinario mérito que la propia CEV valora especialmente, como también el hecho de que los verdes hayan participado en todas y cada una de las que ha creado a lo largo de la historia. En ese sentido, la Confederación Europea de Voleibol no ocultó su satisfacción esta pasada temporada por hacerse posible la vuelta del club ahorrador a ‘su seno’. Tras 21 temporadas consecutivas en liza, pero seguidas de otras 7 de ausencia, la 22 no puede quedarse aislada en medio de renuncias a derechos conseguidos en la pista. La 2020/2021 es de gran importancia, por celebrar una efeméride al alcance de muy pocos clubes europeos, pero también para dar continuidad a lo que se retomó, por fin, con una inscripción presentada el 10 de junio de 2019, para que ese regreso no sea ‘flor de un año’, máxime con la buena imagen ofrecida y el beneficio obtenido.

Sería la participación vigésimo tercera de un Unicaja Costa de Almería que vive su recién estrenada cuarta década como club de máximo nivel, 31 temporadas tras su ascenso ya cumplidas, a punto de comenzar la trigésimo segunda. Desde que fuese eliminado por Galatasaray por la suma de puntos, después de un 3-0 para cada uno en su respectivo pabellón, en aquella primera aventura en la CEV Cup que comenzó en Alemania, tal y como se ha referido, a la quinta intentona europea fue la vencida. Teniendo como modelo a seguir al Soria el año anterior, los verdes se plantaron en el Pabellón de la Paz y la Amistad de El Pireo para dirimir la misma competición que rozaron los castellanos en 1995, la Recopa de Europa. Se clasificaron nada menos que como primeros de su grupo, por delante del Alcom Capelle, de Holanda, el París Sant Germain, de Francia, el Cluj Napoca, de Rumanía, el Komunalnik Grodno, de Bielorrusia, el OK Maribor, de Eslovenia, el MTV Nafels, de Suiza, y el Hapoel Mate Aser, de Israel. Siete años después de su ascenso, se luchaba por un título europeo.

No pudo ser, ya que en semifinales el equipo cedió ante el Bayern Wuppertal, que a su vez perdió la final con el ‘local’ Olympiakos, y presa del desánimo, pese al hito histórico que se acababa de escribir, perdió también el tercer y cuarto puesto, en su caso ante el Alcom Capelle holandés, al que había sido superior en la fase de grupos previamente dirimida. Aquel equipo contaba con Cosme Prenafeta, Carlos Carreño, Adrián Garrido, Pascual Saurín, José Matheus, Javi Prieto, José Antonio Martínez, Manolo Berenguel, Fernando Martínez y Manolo Carrasco, dirigidos por Axel Mondi. Pero cabe subrayar la relevancia de lo conseguido, sobre todo porque se trató del germen del bloque que tan solo dos temporadas más tarde puso la más alta cima que hasta el momento tiene el voleibol masculino español de clubes, subcampeón de Europa en 1998. Esa fue la segunda Final Four del club, disputada en Novi Sad, y después disputó otras dos más, en 2001 la de la recién estrenada Top Teams Cup en Eregli, Turquía, y en 2009 la de la CEV Cup, de nuevo en Atenas, teniendo contra las cuerdas en semifinales al que sería campeón a la postre, el Belogorie Belgorod.