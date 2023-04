Unión, la receta para la permanencia del Poli El Ejido

Unión. Es la receta de David Cabello para el vital partido ante el San Roque de Lepe. El técnico del Poli El Ejido ha apuntado en la precia que el vestuario debe mostrarse unido en este tramo final de campeonato, en el que se juega la permanencia en Segunda RFEF en una temporada convulsa, también en el aspecto económico, con mensualidades sin cobrar: "Todos tenemos nuestra responsabilidad, yo, como técnico, muchísima más. Tenemos que estar unidos ahora más que nunca. El vestuario siempre ha sido fuerte. Ahora hay que dar la lección que debe dar cualquier profesional". Sobre la hinchada, el preparador celeste sólo ha tenido palabras de agradecimiento: "La afición siempre ha estado en nuestro lado, siempre nos ha apoyado. Conocen la situación delicada del club. Necesitamos más que nunca la fuerza que nos van a dar. Sé que nos van a apoyar en la medida de sus posibilidades, dándonos el empujón que necesitamos. Es una afición fiel, que está siempre con su equipo ayudando. El domingo volverá a estar con los chavales".

Cabello quiere un Poli El Ejido valiente que busque el gol desde el pitido inicial: "Desde el primer minuto vamos a ir a por los tres puntos e intentar poner tierra de por medio lo antes posible, lo que da cierta tranquilidad para afrontar el partido de otra forma. Con un marcador a favor todo sería mucho más cómodo". A pesar de que el San Roque de Lepe ve ya la promoción de ascenso a siete puntos cuando apenas restan nada, el técnico celeste ha avisado del peligro de medirse ante un rival sin presión: "Es un rival complicado, que prácticamente no se juega nada, pero que nos va a poner las cosas muy difíciles. Conociendo a su cuerpo técnico, es un equipo supercompetitivo, que se dejará todo en el campo para conseguir los tres puntos. Que no se jueguen nada es un arma de doble filo porque no es lo mismo afrontar el partido buscando un objetivo que sin ello. Van a tener la tranquilidad de que han cumplido con sus deberes, disfrutando de los tres partidos que les quedan".

Además, Cabello ha asegurado no hacer cuentas sobre si la permanencia pasa por los dos partidos de Santo Domingo: "Me centro única y exclusivamente en el partido del domingo. Son tres puntos importantísimos, máxime en la situación en la que nos encontramos. Vamos a buscarlo con ahínco e ilusión. Es en casa y nos tenemos que hacer fuertes. Los jugadores estaban jodidos después del partido, pero ya tienen las pilas cargadas, con el compromiso que están mostrando durante todo el año. Está en nuestras manos revertir la situación. La imagen no es suficiente, se trata de conseguir puntos y en las dos últimas jornadas hemos conseguido cero, volviendo a esa zona de descenso en la que nadie quiere estar. Tenemos que revertir la situación lo antes posible. Hay que volver a ganar en nuestra casa para lograr el objetivo". También se ha referido al penalti de Yecla: "Me parece triste que se piten ese tipo de acciones con lo que se están jugando los equipos a estas alturas cuando en el área contraria hay situaciones que no se miran de la misma manera".