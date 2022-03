La Universidad de Almería, bronce en los Campeonatos de Andalucía Universitarios

Finalizó la participación de la UAL en los CAU de fútbol masculino logrando la medalla de bronce. Una pena no haber podido alcanzar la final, ya que la UAL puso el punto y final a estos campeonatos sin perder un solo encuentro y tan solo la falta de acierto desde el punto de penalti en el partido de cuartos frente a la Universidad de Córdoba, les privó de haber podido llegar más lejos. La UAL empató con los cordobeses (1-1), pero desde los once metros no tuvo tanto acierto, cayendo por 0-3. Ganó a la Universidad Pablo Olavide (4-0) y ganó a la Universidad de Sevilla (1-0).