Ushuaïa Ibiza Vóley siempre motiva a Unicaja Almería

Preparados para ‘lo peor’, si es que así se puede definir cuando un rival te aprieta al máximo para vencerte. De todo lo que pueda suceder este fin de semana, lo único seguro será eso: “Jugar con Ibiza… ¡puf!, en los últimos años las experiencias que hemos tenido han sido duras y partidos muy, muy complicados, tanto en casa como en su pabellón; es un equipo que todos los años se refuerza y siempre es de los que están arriba, y nosotros por supuesto que vamos en esa misma línea, pero es uno de los favoritos, con muchísimas ganas de que ya le ‘caiga’ un título”. Más claro, imposible, por parte de Manolo Berenguel ante la inminente visita, este sábado, sin público y con cambio de hora (de las 19.00 se pasa a las 18.00) del gran Ushuaïa Ibiza Vóley de Aitor Barreros, en donde jugó Jean Pascal: “Es un equipazo, siempre ha tenido un equipazo y es de los rivales más duros que vamos a tener este año”.

El central abunda más al tener muy seguro que “van a llegar muy fuertes, y por ello nosotros tenemos que estar preparados”, textualmente. Está claro que el esfuerzo diario es la mejor arma: “Por nuestra parte, el trabajo que llevamos haciendo hay que continuarlo, seguir en esa dinámica, y sacar el partido adelante”. Pese a toda la rivalidad y el no darse ni un respiro entre ambos rivales, está todo bien entendido y se queda en la cancha, con grandes lazos entre ambos: “Ibiza fue como mi casa, tengo muy buenos recuerdos allí y no se me van a olvidar, pero ahora, en el campo toca… -risas-; será una rivalidad sana”. Manolo Berenguel ve una máxima igualdad: “Ahora mismo está en la misma línea ascendente que nosotros, están incorporados todos, el equipo empieza a conjuntarse y eso se va reflejando en sus marcadores; nosotros más o menos igual, creo que estamos haciendo bien las cosas”.

En su cálculo permanente, el míster quiere aprovechar la ocasión de medirse a un grande: “Son rivales que a nosotros nos permiten ver dónde está nuestro punto de referencia, pero el objetivo es el mismos de cada fin de semana, llevarnos la victoria; tenemos claro que debemos continuar la senda ascendente y queremos tratar de tú a tú a los grandes, y este es uno de los grandes, y estamos trabajando durante toda la semana para que las fuerzas se igualen respecto a los equipos de arriba”. Por su parte, Jean Pascal Diedhiou tiene la definición perfecta: “Cada partido es como una final entre Almería e Ibiza, y me acuerdo en la época en la que jugué ahí, se veía lo mismo”. Analítico, Berenguel aprecia la evolución: “Hasta ahora ha tenido, más que otra cosa, individualidades, pero ya se está ensamblando como equipo y creo que eso es lo que más complicado nos va a resultar a sus rivales”.

El nijareño sabe sus piezas clave, “la referencia clara de Raúl Muñoz en ataque”, lo que ya empieza a cambiar “con Oliveira y toda la gente que le ha llegado”, hasta el punto de que considera que ese equipo “va a dar un cambio, Raúl se va a ver más liberado de esa responsabilidad, va a estar más repartido el juego y le va a funcionar bien”. Es más complicado preparar un partido frente a este Ibiza que el de principios de la temporada, está claro, pero, con todo, “nosotros, a lo nuestro, que es nuestro objetivo, por suerte no hemos tenido individualidades y ahora como equipo sí que estamos creciendo muchísimo y espero que siga así”. Desde dentro, Jean también se refiere al excelente receptor de Andújar, que fue campeón con Unicaja: “Es un equipo muy luchador, tiene grandes jugadores como Raúl Muñoz, o Arthur Borges, o el líbero, con el que no coincidí, pero es muy bueno, y ahora tienen sus fichajes”.