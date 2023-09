Vicente Moreno da libre a su plantilla hasta el lunes

El Almería ha puesto fin a una semana atípica al no haber competición en la Liga EA Sports por los compromisos de las selecciones nacionales (también ocurrirá en octubre), pero también ha sido muy intensa y productiva. De hecho, el propio entrenador, Vicente Moreno, alentaba a sus jugadores en la última sesión, celebrada este viernes en el Anexo, y les felicitaba por el trabajo realizado.

Han sido cinco jornadas de entrenamiento en las que el técnico ha podido corregir aspectos del juego y potenciar otros, haciendo un ensayo en el partidillo del jueves. En cualquier caso, la semana no ha sido completa porque en una plantilla con tantas incorporaciones con la Liga ya iniciada hubiera sido idóneo disponer de todos los jugadores para ir acoplándolos, y no ha sido así.

Tras el encuentro frente al Celta de Vigo se marcharon hasta seis futbolistas con sus selecciones, caso de los defensas Kaiky y Mendes, los centrocampistas Baba y Lopy, y los delanteros Koné y Lázaro Vinicius. Contar con todos hubiera sido dar un paso adelante muy importante, pero el virus FIFA ha tenido incidencia, y lo seguirá teniendo, en el Almería.

Pero como no hay mal que por bien no venga, Vicente Moreno ha podido ver en acción a los jugadores del filial; hasta ocho han llegado a entrenar con la primera plantilla. Este viernes no han estado ya porque el Almería B se estrena en la Liga de Tercera RFEF este domingo y han vuelto al segundo equipo para preparar la visita al Atlético Malagueño.

El Almería descansa este sábado y el domingo para el lunes reanudar, de nuevo, el trabajo. Será el momento de centrarse en la visita al Villarreal (17 de septiembre 16:15 horas). Vicente Moreno no tendrá todavía a todos sus efectivos porque los internacionales irán llegando a lo largo de la semana y habrá que comprobar en qué estado llegan después de jugar con sus selecciones y de realizar viajes muy largos.