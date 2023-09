Ramazani: "Mi objetivo para esta temporada es marcar diez goles"

Largie Ramazani es ambicioso. Hace un año sorprendió cuando dijo que esperaba estar en la lucha por el Balón de Oro en el próximo lustro, asegurando ahora que su objetivo personal para el presente curso es alcanzar la diana de goles. Para ello debería superar los tres tantos que materializó el pasado ejercicio, por los ocho de la temporada del ascenso y los cuatro en la de su debut. EL extremo se abre en una entrevista a UDA Radio.

- ¿Cómo se encuentra?

Bien, feliz. Esperando al próximo partido, no me gusta aguantar tanto, yo quiero jugar siempre. El equipo quiere hacer una buena temporada.

- ¿A qué se debe el mal inicio liguero?

Estamos bien, pero sólo nos falta acertar en los pequeños detalles. Estamos trabajando en esto. Vamos a seguir trabajando para intentar marcar goles y ganar partidos.

- ¿Están preocupados por llevar sólo un punto?

Es muy pronto aún. Vamos a crecer mucho con esta plantilla. Seguimos trabajando para estar al mejor nivel posible.

- Esta temporada está actuando en varios puestos. ¿Cuál es su favorito?

No tengo una posición preferida. Sólo quiero jugar y ayudar al equipo. Si el míster me pide jugar por el centro, derecha o izquierda, me da igual porque sé que puedo jugar en esas posiciones. Doy el máximo posible para ayudar al equipo.

- Mójese: ¿cuántos goles va a marcar esta temporada?

Espero marcar diez o más. Es el objetivo para esta temporada.

- En el último partido completó ocho regates, algo que no había logrado con el Almería ningún jugador desde que Wellington Silva lo hiciese en 2015.

Estoy contento, pero puedo hacer más. Tengo capacidad para ello. Es una buena noticia de todas formas.

- ¿Qué Villarreal esperan?

Tenemos que ganar y sumar los tres puntos, jugando al nivel que queremos. Debemos empezar a ganar.

- ¿Cómo vivió la etapa de la pasada temporada en la que se alejó de su mejor nivel?

Es un poco difícil de explicar. No tenía confianza. Al principio sí, pero después no. Estaba bajo, sin confianza, pero ya me encuentro feliz y contento. Quiero jugar, ayudar al equipo y demostrar que soy un jugador de Primera. Espero poder hacerlo esta temporada. En esos momentos complicados me apoyé en la familia, pero también en los compañeros, los veía en los entrenamientos y los veteranos me ayudaban, me dieron fuerza y motivación.

- ¿Mantiene contacto con Sadiq?

Siempre. Hay veces que justo antes del partido me llama y me dice que me "concéntrate y juega a tu fútbol porque eres muy bueno". Siempre me escribe y me dice "cabeza fría y suerte".

- Siguiendo con nombres propios, el curso pasado coincidió con su hermano, que estaba en el filial.

Fue un placer, pero yo quería que él estuviese en el primer equipo y jugar juntos. Veremos a ver si sucede en el futuro.