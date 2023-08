Victoria frente al Granada antes de comenzar lo de verdad (1-0)

Lo bueno tras el aburrido encuentro ante el Granada es que la pretemporada ya ha acabado si bien todavía resten cuatro semanas de 26 días de auténticas 24 horas de mercado para disfrute del aficionado y angustia para el periodista. Y aunque se asevere por activa y por pasiva que no hay que hacer caso a los resultados estivales, seguro que la victoria ante un rival de Primera División insufla de optimismo al conjunto de Vicente Moreno antes del debut liguero. La nota negativa la pusieron Chumi y Pozo con sus lesiones musculares, invitando a pensar que la dirección deportiva debe acelerar la llegada de Pubill.

Vicente Moreno alineó un once que será muy similar al que abra la competición frente al Rayo. Con Fernando aún entre algodones tras la lesión muscular que sufrió el entrenamiento posterior al partido contra Las Palmas, fue Mariño el que actuó en portería. Apuntando a la foto inicial del próximo viernes, el gallego se marchó prácticamente sin sudar. Con ese 1-4-2-3-1 del técnico valenciano, Robertone actuó como mediocentro, algo más retrasado de lo que estaba acostumbrado con Rubi, mientras que Ramazani ejerció como mediapunta para dejarle los costados a Lázaro Vinicius y Embarba.

Vicente Moreno formó con un 1-4-2-3-1, con Robertone como mediocentro y Ramazani como mediapunta

El Granada, recién ascendido y segundo rival de Primera División junto a Las Palmas, que también regresa a la máxima categoría, dejó una pobre imagen. En honor a la verdad, no se pueden sacar demasiadas conclusiones de un tedioso amistoso sin apenas ocasiones. Éstas se redujeron a dos en el primer acto: un centro de Embarba por la izquierda en el minuto 4 con el posterior cabezazo de Lázaro Vinicius desbarato por André Ferrera y otro de Pozo, cuyo envío no terminó de conectar bien Luis Suárez en el minuto 12.

El colombiano fue el mejor del Almería en el regreso de los aficionados de fondo al graderío antiguo, aunque menos descafeinado al lucir todo el estadio, incluido esos asientos, de rojo. Fue el ex del Olympique de Marsella el que anotó el único gol del partido. Lo hizo desde los once metros en el tiempo añadido de la primera mitad. André Ferreira adivinó el lado del disparo, pero sin tocar el balón. Fue Sergio Ruiz quien cometió la pena máxima tras un agarrón a Samu. Antes, en el 41', se lesionó Chumi en un esprín. No fue el único que se tuvo que retirar antes de tiempo por una lesión muscular, recorriendo el mismo camino Pozo ya en el segundo acto.

La segunda mitad comenzó con los almerienses protestando otro penalti, esta vez por un agarrón de Miquel a Édgar. Precisamente una pérdida del zaguero catalán pudo provocar el 2-0. Luis Suárez le robó la cartera con una facilidad pasmosa en una salida de balón nazarí para meterle el pase de la muerte a Ramazani, pero Miguel Rubio llegó a tiempo para que el belga, que instantes antes había protagonizado un disparo desviado, no conectase la asistencia del colombiano.

El Granada lo intentó tímidamente con una volea de Neva y poco después se quedó en inferioridad numérica tras ver Gumbau la roja directa por una entrada a Robertone. Esa expulsión y los cambios terminaron por matar un partido en el que para lamento del Almería hubo un tercer lesionado: Marciano no terminó el encuentro por una entrada de Petrovic en el descuento, antes de que Kaiky mandase el balón al palo izquierdo de André Ferreira al conectar con la testa una falta lateral botada por Centelles.

El balance de amistosos de pretemporada para el Almería es de dos victorias, tres empates y dos derrotas

El balance de la pretemporada del Almería es de dos victorias (0-7 al Poli Ejido y 1-0 al Granada), dos empates (0-0 con Las Palmas y 1-1 ante al Antequera) y una derrota (1-0 frente el Málaga), mientras que la escuadra nazarí había ganado todos los partidos hasta su visita al Estadio de los Juegos Mediterráneos: 3-1 al San Fernando, 8-0 al Poli El Ejido, 0-1 al Atlético Sanluqueño, 2-0 al Ceuta y 2-1 al Getafe. Ambos equipos piensan ya en el inicio liguero, siendo el propio Almería el que abra la competición. Lo hará el próximo viernes, a las 19:30 horas, en su feudo frente al Rayo, mientras que el Granada cerrará la primera jornada visitando el Metropolitano el lunes 14 de agosto (21:30).