Pubill, muy cerca de la UDA

Oficialmente el Almería sólo tiene una cara nueva respecto a la pasada temporada. Es Édgar la única entrada realizada hasta el momento, si bien en las próximas horas se unirá Lopy. La intención de la dirección deportiva del Almería es no dejar todo hasta el último momento, firmando algunas operaciones más antes del encuentro del próximo viernes (19:30 horas) frente al Rayo, teniendo Marc Pubill muchas opciones de ser una de esas entradas. El zaguero está muy cerca de llegar al Almería, que pagará entre cinco y seis millones de euros por sus servicios, quedándose la entidad valenciana un tanto por ciento (Onda Cero Valencia habla del 25) en una futura venta.

Aunque uno de los objetivos del Almería en la presente ventana de fichajes es dotar al equipo de Vicente Moreno de una mayor experiencia, con jugadores como Édgar, la dirección deportiva rojiblanca no ha podido decir que 'no' al que considera uno de los laterales derechos con más proyección en el panorama nacional. No en vano, a pesar de su juventud (en junio cumplió 20 años) Marc Pubill ha sido una de las sensaciones de la dura Segunda División.

El jugador nacido en Tarrasa, con contrato con los valencianos hasta 2026, se quedó a segundos de ascender a Primera División con el Levante y ahora, si se tuercen las negociaciones entre el Almería y el Levante, volverá a la máxima categoría con la elástica rojiblanca. La entidad almeriense necesitaba reforzar el lateral derecho (Mendes, con contrato hasta 2026, tomará la rampa de salida, seguramente en condición de cedido) y la valenciana, ingresar dinero fresco por su delicada situación económica.

El lateral catalán jugó en las bases del Manresa y del Espanyol antes de firmar en 2020, con 17 años recién cumplidos, en el Levante, que ahora sacará una buena cantidad de dinero por un futbolista que, más allá, de los típicos pagos por derecho de formación, aterrizó a coste cero. Ya en el ejercicio 21-22 compaginó Primera División con Primera RFEF (dos descensos), debutando en un derbi contra el Valencia (3-4 para en el Ciudad de Valencia) el 20 de diciembre de 2021 titularidad incluida. En esa campaña participó en once encuentros (cinco como titular) por los 24 (18 en la foto inicial) de la última.