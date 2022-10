Victoria de prestigio de URA en el feudo de Arquitectura (20-30)

Al primer parón se llega con la mirada puesta en la zona alta, sin haber conocido aún la derrota y habiendo ganado su particular’ final’. Así había definido este partidazo el técnico Hernán Quirelli ‘Falu’ en la víspera al desplazamiento de Unión Rugby Almería a Madrid para medir fuerzas, tras dos empates en las dos primeras jornadas, contra el histórico Arquitectura. El club más laureado del oval español había comenzado fuerte la temporada, con pleno de diez puntos, pero los cruzados cuajaron una actuación de la máxima seriedad, concentrados en el guion de juego y pacientes para, tras controlar el encuentro, sentenciar con contundencia en la recta final. La touche fue local, pero lo que decidió fue la melé, claramente visitante, y la asunción de roles por cada uno.

Volvió Lucas Melián ‘Pocho’ tras su sanción, arrastrada desde el Grupo Élite durante la temporada pasada, estrenándose como capitán además, y su presencia dio sentido a lo que URA quería proponer, tomando decisiones y asumiendo un mando de criterio y orden. También fue notable el partido realizado por el apertura Rivero, cuya cabeza y cuyo pie significaron pasos agigantados hacia la victoria. En todo caso, el mérito hay que dárselo al grupo, jugando como equipo e incluso rehaciéndose a una mala fortuna en forma de lesión temprana de Nemo. Era el minuto 7 cuando se vio fuera del partido, la peor noticia posible con la escasa extensión de la plantilla unionista. Si del resultado de este domingo dependía el objetivo, está claro que este deberá ser mirar arriba.

Seria primera parte de Unión Rugby Almería en el nuevo campo Las Leonas frente al Arquitectura del pleno de puntos, diez de diez en las dos primeras jornadas. De hecho, la opción de ensayo no estuvo cerca del XV madrileño en ningún momento, sumando solo en patadas a palos. Sí ensayó, y muy pronto, el conjunto cruzado. En el minuto 1 de juego, con clarividencia en la lectura de la jugada, el oval llegó al ala Chema, quien entró hasta la zona de marca por segundo partido consecutivo, además facilitando que la transformación fue muy centrada. Rivero acertó y el partido ‘comenzó’ con 0-7. URA quiso ‘vivir’ en el campo contrario, y durante el primer tramo buscó el segundo ensayo sin fortuna ante la buena defensa del ‘Escuela’ dentro de sus cinco metros propios.

La mala noticia fue, sin la menor duda, la lesión de Nemo en el minuto 7, mermando al equipo la mala suerte no solo en el momento, sino por el ‘no cambio’ más avanzado el choque. Arquitectura comenzó a lucir su peligro en touche, jugada siempre, de manera insistente, al maul. El avance de metros, de muchos metros, no tenía provecho alguno para el XV madrileño, que prefirió palos en cada golpe más o menos cercano. Tras un acierto local llegó un desacierto visitante, balón tocando en el poste y saliendo, pero a la siguiente fue a la inversa, error madrileño y puntos almerienses, ya metidos en una fase de juego trabado y lejano a las respectivas zonas de peligro. Esos tres puntos y el 3-10 fueron fruto de la paciencia, acumulando fases, y a la elección de asegurar.

Melé positiva, bien manejada por los cruzados, como contrapeso a la touche local, y la defensa, dejando a Arquitectura sin opciones de ensayo. Incluso se logró controlar el maul, peligrosísimo, y se salió con determinación, primero con delanteros desde atrás, sin querer rifar el oval, y después con patada larga. De una melé salió el golpe con el que se cerró la primera parte, metido en la ‘H’ por Rivero para el 6-13. Se alcanzó ese buen rendimiento que poco a poco se busca en las filas de Unión Rugby Almería, todo en el proceso de construcción del nuevo proyecto, y se iba a saber si las fuerzas iban a llegar para discutir la victoria en la segunda parte. Eso sí, el comienzo no fue bueno, se cometió un error en la recepción de la patada de salida y se comenzó a sufrir.

Así, Arquitectura demostró el porqué de su posición de colíder antes de comenzar esta jornada e insistió en la presión consiguiendo un doble rédito: amarilla a Pocho y try por delantera tras acumular varias fases. De transformación sencilla, el 13-13 abría todas las posibilidades en el marcador final, con la duda de cómo iba a sentar este ensayo a las filas cruzadas y cómo se iba a manejar la inferioridad numérica. Los madrileños no se salieron de su propio guion, mucha confianza en su touche y en el maul, pero salió a relucir la defensa almeriense para incluso con uno menos, rondar el try gracias a una notable superioridad en la melé. Se robó una, se jugó a mano de costa a costa, pero el XV del ‘Escuela’ defendió sin fisuras y fue imposible encontrar el hueco.

Una vez equilibradas de nuevo las fuerzas se entró en un pulso, de nuevo breve cruce de patadas defensivas, con Unión Rugby Almería cogiendo turno para una defensa in extremis que impidió que Arquitectura se adelantara. El cansancio iba haciendo mella en ambos equipos dado el derroche de los dos, generoso y sin tapujos, con dureza en el contacto, pero con limpieza. Era el momento de sacar lo que quedase, y URA robó de manera magnífica una melé, se defendió más y se eligió tirar a palos un golpe que, una vez transformado por Rivero, puso de nuevo en ventaja a los almerienses (13-16). Cada vez que se recuperaba el oval se quería salir jugando desde atrás, sin rifar para nada la posesión, y si no era posible sí se echaba mano del recurso de la patada.

Faltaba algo de clarividencia ahora para encontrar el agujero, pero también contó muy mucho el mérito local. Sin embargo, Unión Rugby Almería estaba echando el resto en la recta final, sin salir del campo rival. La superioridad en melé hizo que se arrollara la introducción madrileña, avanzando hasta la zona de marca con Pocho haciendo la que se puede definir como su acción más letal. Aguantó y depositó, con transformación de Rivero para poner un marcador de más de un ensayo de ventaja. Después, patada de muchos quilates, presión, recuperación y jugada con globo de Rivero que aprovechó la perla Castro para ensayar y sentenciar. Arquitectura no bajó los brazos y logró otro try.