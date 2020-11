El lema sobre el que se basa una nueva iniciativa social ideada desde el club verde ha salido de manera natural. El deporte más de equipo que existe, que no da cabida al juego individual, en el que la acción del primer jugador afecta a la del segundo, y esta a su vez a la del tercero que toca el balón, tampoco admite el empate: Nuestra vida se ha convertido en un partido de vóley ¡y vamos a ganarlo!. No hay admisión a la actitud conformista, sino que es obligado tomar parte de la lucha sabiendo que los demás dependen de uno mismo y que no es posible vencer en solitario. Bajo las premisas propias de esta modalidad, Unicaja Costa de Almería ha puesto al servicio de la concienciación general el potencial que tienen sus redes sociales. Ha creado en ellas una nueva campaña consistente en vídeos breves y de mensaje sencillo en los que aplica cada medida básica para evitar el contagio al día a día de su plantilla.

Además, hace una apertura a la afición ahorradora y la de cualquier otro equipo que quiera sumarse, puesto que el club ahorrador ha invitado a todas aquellas personas comprometidas, sean de donde sean, a enviar sus propios vídeos. El ‘mundo vóley’ está llamado a la movilización desde todos sus ámbitos de actuación, mostrándose así también el alto grado de cooperación del que es capaz este deporte entre todos sus integrantes. Para explicar de un modo práctico lo que se pretende, se ha hecho pública una vez que se ha generado el material necesario para iniciarla, el cual se irá ampliando poco a poco. Así, el club ha comenzado usando el amplio seguimiento que tienen las retransmisiones de sus partidos como local, vía streaming, a través del canal de YouTube, estrenando dos spots que serán igualmente compartidos por las demás plataformas en las que tiene una notable presencia y muchos seguidores.

Unicaja Costa de Almería da un paso más en “el compromiso social que tenemos asumido”, en palabras de su presidente, Antonio Rodríguez, para el que esta nueva campaña “es una consecuencia de algo muy bueno, como es la implantación que el club tiene entre la ciudadanía, y algo muy malo, como el azote terrible de este horror llamado COVID-19”. En ese sentido ha añadido que “esta entidad está en la calle y participa en el día a día de la gente, más allá de la evidente afectación propia que la pandemia está ocasionando, obligando a una temporada atípica, complicada y en la que no se tiene el calor del público en la grada”. Antonio Rodríguez no ha dudado en expresar su optimismo de cara a “la superación de esta grave situación sanitaria que nos ha tocado vivir”, pero para ello ha recordado que “será posible entre todos, al igual que los partidos de voleibol los gana el equipo haciendo juego colectivo”.

Invita a los seguidores y la ciudadanía en general a participar enviando un vídeo con sus hábitos diarios, que compartirá en las redes sociales, poniendo en valor la actitud responsable de la mayoría de la sociedad

Más en detalle sobre los contenidos de la campaña, Alfredo Cortés, gerente del club e ideólogo de la iniciativa, ha remarcado la pretensión de “contar de forma breve y muy sencilla, ayudados por las innegables similitudes entre los valores de nuestro deporte y los necesarios para doblegar al coronavirus, que es fácil aplicar todas las medidas que las autoridades nos recomiendan o nos imponen”. Por ahora ya se han emitido dos cápsulas, una destinada a insistir en el distanciamiento social y otra en el número máximo de seis personas en reuniones públicas y privadas: “La primera ya viene de largo y la gente la conoce muy bien, y la segunda es consecuencia del endurecimiento obligado por el empeoramiento de los datos en Andalucía, la cual entró en vigor, junto con otras, hace dos semanas y que al menos tendrá vigor otras dos semanas más, aunque lamentablemente deberá ser tenida en cuenta, por la seguridad del entorno de cada uno, durante mucho más tiempo”.

Ha sido además “un encaje perfecto con el voleibol”, puesto que el reglamento fija en seis los jugadores en la pista, siendo más acorde incluso el eslogan de Nuestra vida se ha convertido en un partido de vóley. No más de seis ni en la cancha ni en las reuniones, “algo que si se cumple, junto al resto de recomendaciones y medidas, hace tener confianza al afirmar con rotundidad la segunda parte del eslogan de esta campaña: ‘¡y vamos a ganarlo!’”. Alfredo Cortés ha recordado que “en el primer spot participaron cinco jugadores, mostrando gráficamente la separación entre personas usando su propia estatura, y en el segundo ya entró toda la plantilla al completo en un momento previo a iniciarse un entrenamiento en pista, sin admitirse siete en un lado de la pista, sino seis en cada parcela, separados por la red”.

En breve saldrán más, y algo que ilusiona especialmente al club ahorrador es, sin la menor duda, “la participación activa de la afición, la de Unicaja Costa de Almería y la de cualquier otro equipo”. Los vídeos ya han comenzado a llegar a través de los diferentes medios dispuestos para la comunicación directa con la sociedad y para el contacto habitual y necesario en diferentes trámites, pero desde la entidad verde se hace un llamamiento a la participación: “Estamos muy orgullosos del alto grado de responsabilidad de nuestra afición, demostrado sobradamente cuando ha habido aforo limitado, y de las hinchadas de los demás equipos; queremos poner en valor la actitud responsable y solidaria de la inmensa mayoría de la sociedad, que da día a día ejemplo con sus hábitos; esos son los que queremos difundir y ensalzar”.

Durante los descansos del partido frente al Barça se emitieron algunos vídeos: