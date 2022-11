Xabi Gil: "Cogeremos volumen de trabajo porque esa será la gasolina hasta final de temporada"

Xabi Gil, uno de los dos preparadores físicos junto con Víctor Fortes con los que cuenta la UD Almería, desgranaba desde la concentración en Marbella las claves de la preparación del equipo ante el parón mundialista: "Al final es una temporada distinta al resto porque esto no ha pasado nunca, que haya un parón tan gran por un Mundial. En otros países sí sucede, pero aquí no estamos acostumbrados. Por fortuna la temperatura y el tiempo va acompañar, no es una pretemporada, sino una preparación para otro periodo competitivo en el que ya llevas una base de cinco meses y no debes perder el tono".

El responsable de la parcela física del conjunto rojiblanco apunta que un punto importante va a estar en la adaptación: "No viene ni bien ni mal, hay que adaptarse a la situación y como no se habrán producido desadaptaciones porque solo dejamos de entrenar ocho días, lo importante es mantener los niveles adecuados en todos los apartados para seguir con la misma progresión que llevabas. No influencia para bien ni para mal porque vamos a jugar amistosos para distribuir cargas en los jugadores".

Gil explica que los mayores problemas podrían tenerlos los equipos que cuentan con muchos jugadores en la cita de Qatar: "Hay una diferencia muy grande y es que cuando empiezas una temporada hay condicionantes que ahora no existen como la incorporación de nuevos jugadores o el establecimiento de unos objetivos. Partes con un trabaja hecho y se trata de afianzarlo manteniendo lo que funciona y dándole un punto más a lo que se pueda mejorar para llegar en las mejores condiciones posibles a esta segunda parte de la temporada. Veremos a ver cómo responden los equipos que tienen muchos jugadores en el Mundial".

La cuestión mental será otro factor a tener en cuenta: "Quizá sea el más importante en este mes de parón. Al ver que no hay competición semana a semana, si se desenchufan demasiado no es fácil coger el tono de competición de una semana para otra. Si en los entrenamientos se pone la intensidad adecuada, que va en consonancia con el aspecto mental, es importante para no empezar siguiendo con lo que ya llevabas".

El calendario de amistosos previstos es otra forma de distracción para el futbolista: "Cuando llegamos ya tenemos desplazamientos y partidos seguidos, eso lo facilitará porque el jugador en cuanto ve que hay partidos, aunque no haya puntos, lo que busca es competir. Tener esos partidos del final de semana, el viaje a Arabia y más amistosos, nos ayudará a coger el tono y para que a nivel de cabeza todos estén mentalizados para empezar una Liga que será muy corta".

Para concluir, Gil apunta que lo que buscan será incrementar el volumen de trabajo en esta segunda fase ya que en la primera del verano se redujo lo que viene siendo habitual teniendo en cuenta precisamente este parón otoñal: "La pretemporada pasada fue de las más flojas que hemos hecho en el sentido de volumen de trabajo, no en cuanto a exigencia, son dos cosas distintas. No dejaba de ser una competición corta durante unos meses y la idea era llegar lo mejor posible al inicio de Liga y que esa puesta a punto estuviera ya al nivel en la primera jornada. Ahora vamos a intentar compensar esa disminución de volumen inicial porque tenemos 5 semanas para ello. Lo partimos en dos y viene la segunda parte. Cogeremos ese volumen de trabajo que nos quedó pendiente para arrancar en óptimas condiciones porque es la gasolina que tendremos para el final de temporada".