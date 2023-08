La afición del Almería muestra su malestar por los horarios de las primeras jornadas

No es ningún secreto que la afición de la UD Almería no está satisfecha con los horarios de su equipo en las primeras jornadas y en especial por aquellos que se disputan en el Power Horse Stadium. Si ya el pasado curso no estuvo del todo contenta con varios lunes y viernes en los que el conjunto rojiblanco tuvo que actuar en viernes y lunes, esta temporada el guion de momento no ha parecido variar en exceso, habiendo disputado ya el primer partido en viernes.

Además, se une que estas primeras jornadas coinciden con momentos de altas temperaturas, lo que ha provocado especial malestar entre los seguidores rojiblancos. De esta manera, si durante las últimas semanas numerosos aficionados se quejaban en redes sociales por disputar las dos primeras jornadas en casa a las 19:30 horas, ahora una de las peñas de la UD Almería, como es el caso de la Peña Orgullo Almeriense, ha mostrado su malestar a través de un comunicado emitido en un grupo de Facebook de fans del conjunto indálico.

Pero no solo muestran su disconformidad por los horarios, sino que también expresan su enfado debido a los problemas que hubo en cuanto al suministro de bebidas, agotándose estas con rapidez y en especial el agua, en el encuentro frente al Rayo Vallecano del almeriense Francisco. En esta línea la Peña Orgullo Almeriense hace hincapié en "los riesgos para la salud de los jugadores y de los espectadores" de disputar los encuentros en horarios en los que las temperaturas son elevadas.

Por otra parte, si bien quisieron mostrar su aprobación con la medida de reducir el precio de las botellas de agua, dejándolas a un euro, durante la pasada jornada también quisieron indicar que "estos productos esenciales se agotaron en muchos casos antes del descanso del partido". Es por ello que solicitan para el próximo encuentro "una mayor previsión en cuanto al suministro de agua y refrescos, garantizando que los aficionados tengan acceso a estos durante todo el evento".