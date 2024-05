Al Almería B se le escapa la victoria en Mancha Real (2-2)

Tan solo un punto pudo sumar el Almería B, al que se le acabó escapando el triunfo en Mancha Real en el que fue su último desplazamiento de la temporada. Los rojiblancos llegaron a ponerse con dos tantos de ventaja en la primera mitad con tantos de Loren y Cantón, pero los jienenses recortaron distancias antes de pasar por vestuarios y empataron en la recta final. Rachad llegó a adelantar de nuevo al filial indálico, pero su gol fue anulado por fuera de juego.

Con su billete para el play off ya certificado desde hace una semana los almerienses viajaban hasta tierras jienenses, pero también con el objetivo de intentar mejorar su cuarto puesto para lo que no podían fallar. Todo ello mientras su rival se estaba jugando su continuidad en la quinta categoría del fútbol español y evitar un segundo descenso consecutivo después de que ya el pasado curso perdieran su plaza en Segunda RFEF. Si ante el Atlético Melilla Alberto Lasarte dio descanso y dejó en el banquillo a algunos de sus principales hombres, en esta ocasión regresaron al once piezas importantes como Paco Sanz, Aarón, Josema, Cantón o Hugo Neves.

No comenzaron nada mal el encuentro los almerienses. Apenas se habían cumplido los cinco primeros minutos cuando Loren aprovechó el pase de la muerte de Valen para subir el primero al marcador. Minutos más tarde Cantón consiguió ver puerta para ampliar ampliar distancias. Pero superados los veinte primeros minutos Espinosa batió a Obón para recordar distancias. Y el propio Espinosa la tuvo para empatar el encuentro, pero su disparo rozó la madera.

Aunque los rojiblancos no se amilanaron y llegada la media hora estuvieron cerca de hacer el tercero con un disparo de Cantón que tocó en un defensa para mandar el balón a saque de esquina. Tan solo unos minutos más tarde los almerienses volvieron a tener una gran ocasión para ampliar distancias. Esta vez fue Valen el que tuvo el tercero en sus botas, pero el meta Lopito, quien en su momento llegara a pasar por el filial rojiblanco, detuvo su disparo. Con la mínima ventaja para el conjunto dirigido por Alberto Lasarte ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios.

Ya en el segundo tiempo fue Aarón el que intentó anotar el tercero con un lanzamiento de larga distancia que se fue por encima del marco local. Les estaba costando llegar con más asiduidad a los almerienses, en cuyas filas Alberto Lasarte hizo debutar al juvenil Ahmed dándole entrada por Cantón. Sin embargo, a falta de poco más de de diez minutos para el final empataron los jienenses con un tanto de Iván Cortés, quien había saltado al terreno de juego en la segunda parte.

Casi en la siguiente jugada Rachad, quien había salido en el segundo acto, adelantó a los rojiblancos, pero su gol fue anulado por fuera de juego en una jugada que discutieron los almerienses. El técnico del conjunto rojiblanco también hizo debutar en la recta final al juvenil Abarca. Pero no pudieron volver a adelantarse en el marcador y se les escapó la victoria en su visita a Mancha Real, alejándose a dos puntos de la tercera plaza que ocupa el Atlético Malagueño.