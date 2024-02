El Almería femenino se trae los tres puntos de Mislata (0-2)

Se hizo de rogar, pero al fin el Almería femenino consiguió su segunda victoria consecutiva esta temporada y segunda a domicilio tras lograr imponerse al Mislata. Las rojiblancas se adelantaron en el marcador en la primera parte cuando a los veinte minutos Paqui materializó un penalti, mientras que ya en el segundo tiempo Carla en un contraataque acabó ampliando distancias para llevarse los tres puntos de tierras valencianas. Un triunfo con el que el conjunto indálico continúa alejándose de los puestos de descenso en este grupo IV de la Tercera RFEF Femenina.

Las rojiblancas viajaban hasta tierras valencianas de conseguir su segundo triunfo consecutivo tras dar la sorpresa la pasada semana frente al Madrid CFF C. Al conjunto dirigido por Pedro López le tocaba medirse esta vez al sexto clasificado y uno de los equipos a los que habían logrado superar en casa durante la primera vuelta. Mientras, el Mislata pretendía resarcirse de la derrota sufrida una semana atrás frente al Betis B.

Fueron las almerienses quienes mandaron el primer aviso, pero la guardameta se anticipó antes de que Carla conectara el disparo. Aunque las valencianas no tardaron en gozar de sus primeras ocasiones del partido, probando fortuna con un disparo de larga distancia que se marchó fuera. Pero a punto estuvieron de adelantarse en el marcador con dos ocasiones casi seguidas en las que apareció de manera magistral Carmen Belmonte.

Paqui, de penalti

Cumplidos los primeros veinte minutos llegaría una acción que acabaría siendo clave. Moreno fue derribada dentro de área y desde los once metros Paqui no perdonó para adelantar a las almerienses, poniéndola a la derecha de la guardameta y que llegó a adivinar sus intenciones. Aunque las valencianas no se vinieron abajo y tuvieron una buena ocasión para igualar el encuentro, pero ahí volvió a aparecer Carmen Belmonte para evitar el tanto de las locales.

El Mislata logró igualar el encuentro a falta de menos de diez minutos para el descanso, pero la jugadora local se encontraba en posición antirreglamentaria. Ya en la recta final lo intentaron las rojiblancas con un disparo de Moreno que mandó a las nubes. Pero el marcador no se volvió a mover y con la mínima ventaja a favor del conjunto indálico ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios.

No salieron mal las almerienses tras pasar por vestuarios, teniéndola Carla con un disparo que desvió la guardameta, que evitó el segundo de las rojiblancas. No se rendían las mislateras, si bien les estaba costando general ocasiones. Aunque las visitantes tampoco estaban creando demasiado peligro. Sin embargo, a falta de poco más de veinte minutos Carla culminó un contraataque, plantándose sola ante la portera a la que regateó, y puso el segundo a pase de Aitana, que debutaba con el primer equipo.

La ventaja era cómoda para las rojiblancas, pero ni mucho menos bajaron el ritmo y buscaron el tercero para ampliar aún más su renta. Y a falta de menos de diez minutos María bien pudo hacer el tercero en una incorporación al ataque de Rocío, pero se topó con una gran reacción de la guardameta. No se movió más el marcador y los tres puntos acabaron viajando hasta tierras almerienses. Las rojiblancas lograban su segunda victoria consecutiva antes de recibir la próxima jornada al líder Pozuelo.