El Almería femenino consigue doblegar al Madrid CFF C (2-0)

Importante victoria del Almería femenino, que consiguió dar la sorpresa en casa ante todo un equipo de la zona alta de la tabla como el Madrid CFF C. Después de sacar tan solo un punto de sus visitas al Villaviciosa de Odón y al Betis B las rojiblancas lograron reencontrarse con el triunfo. Los goles de Jessi, en la primera mitad, y de Tejedor en el descuento permiten al conjunto indálico hacerse un preciado botín de cara a su lucha por la permanencia.

Las rojiblancas regresaban al Estadio de La Juventud Emilio Campra con el claro objetivo de volver a vencer ante su gente después de sus últimos tropiezos a domicilio. Las almerienses necesitaban llevarse los tres puntos para ir alejándose de la zona roja de la tabla, si bien soñar todavía con el regreso a la Segunda RFEF Femenina era ya toda una utopía. Aunque ni mucho menos lo iba a tener fácil el equipo dirigido por Pedro López, que recibía a uno de los rivales más potentes de su grupo, llegando a la cita en tercera posición.

Apenas se había llegado al primer cuarto de hora cuando llegó la primera ocasión de las locales, pero el disparo de Paqui se marchó por encima del marco visitante. Aunque las almerienses no tardarían en adelantarse en el marcador. Tan solo dos minutos más tarde Jessi hacía el primero en una conducción de la capitana rojiblanca, que se internó en el área y ahí no perdonó. Ya estaba el encuentro donde querían las unionistas, si bien incluso pudieron hacer el segundo antes de pasar por vestuarios. Fue en el último minuto Ángela Moreno quien la tuvo en un saque de esquina botado por Lucía y que previamente había rematado Fátima, cayéndole el rechace y topándose con la gran reacción de la guardameta.

El conjunto almeriense se marchó al descanso con la mínima ventaja y dando la sorpresa de la jornada, pero ni mucho menos se podía de fiar de su rival, puesto que las madrileñas son uno de los equipos que está metido de lleno en la lucha por el ascenso. Muy igualada estaba siendo la segunda mitad, en la que el crono corría sin que se volviera a mover el marcador. Pero en el descuento Tejedor anotó el segundo al aprovecharse de un rechace de la guardameta. Un importante triunfo, ante uno de los equipos de la zona alta, que permite a las rojiblancas alejarse de los puestos de descenso que ya dejan a ocho puntos atrás. La próxima jornada tocará visitar al Mislata.