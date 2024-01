El Almería femenino necesita levantar cabeza

Ni mucho menos está siendo una temporada fácil para el Almería femenino, al que le está quedando demasiado grande el objetivo del ascenso. Hasta veintiún puntos separan ya a las rojiblancas del liderato de este grupo IV de la Tercera RFEF Femenina cuando tan solo se acaba de superar el ecuador del curso. Siendo ya toda una utopía pensar en regresar a la Segunda RFEF Femenina, el conjunto indálico necesita ir levantando cabeza y comenzar a distanciarse de la zona baja de la tabla después de que tan solo seis puntos les separen de los puestos de descenso.

Es lo que intentarán las rojiblancas este domingo cuando al mediodía reciban en el Estadio de la Juventud Emilio Campra al Madrid CFF C, con el que cayeron goleadas en el encuentro de ida. De esta manera, las almerienses intentarán tomarse venganza, más aún después de que sufrieran también una goleada en su visita al Betis B en su primer partido de esta segunda vuelta y en el dejaron de estar invictas en este 2024. Pero no lo tendrá fácil el equipo dirigido por Pedro López, que se tiene que ver las caras con el tercer clasificado y que lucha por el ascenso.

Para esta cita las rojiblancas recuperan a la centrocampista malagueña Lorena, quien se perdiera el encuentro en tierras sevillanas tras su expulsión por doble amarilla en la visita a Villaviciosa de Odón que se saldó con un punto tras empatar sin goles. De esta manera, las almerienses no cuentan con ninguna baja por sanción, al igual que las madrileñas, que vienen de superar precisamente al Villaviciosa de Odón en casa tras la derrota sufrida ante el Torrelodones.