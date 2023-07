El Almería negocia por Ibrahima Kone como recambio de El Bilal

El culebrón que está protagonizando El Bilal como el principal candidato a convertirse en la gran venta del verano en la UD Almería sigue viviendo nuevos capítulos. Después de que el malí se haya vuelto a quedar sin minutos en el amistoso ante la UD Las Palmas, ahora hay un nombre que ya apareció y que sigue tomando fuerza. Si a comienzos de semana desde Francia apuntaban al interés rojiblanco en el delantero del Lorient Ibrahima Kone, ahora es el periodista italiano especializado Fabrizio Romano quien lo apunta como una seria opción a ser el recambio del pichichi unionista del pasado curso.

Según informa el periodista del país transalpino el Almería habría comenzado las negociaciones por incorporar a Ibrahima Kone a su filas, señalando que es una opción fuerte en la lista que maneja la dirección deportiva rojiblanca. Todo ello mientras indica que el Everton y Atalanta son los dos principales candidatos a adquirir a El Bilal Touré.

