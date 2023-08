Al Almería le toca mejorar tras el debut liguero

No arrancó bien la temporada la UD Almería, que cayó derrotado ante el Rayo Vallecano en el Power Horse Stadium en la inauguración del campeonato. No era la primera ocasión que los rojiblancos perdían en la primera jornada liguera en la máxima categoría, pero sí era la primera vez en la que el conjunto almeriense lo hacía por más de un gol de diferencia. Una situación que no le había sucedido en ninguna de las siete temporadas anteriores en las que militó en Primera División.

Ni siquiera el Real Madrid, que venía de proclamarse campeón de la Champions League, de Liga y de la Supercopa de Europa, fue capaz de vencer a los rojiblancos por más de un gol en la primera jornada de la pasada temporada. Los blancos lograron llevarse los tres puntos hasta la capital de España, pero tuvieron que sufrir para ello. El conjunto que dirige el italiano Carlo Ancelotti tuvo que remontar el tanto inicial de Ramazani cuando apenas habían transcurrido cinco minutos, sellando su triunfo con goles de Lucas Vázquez y de David Alaba de falta.

La primera ocasión en la que los almerienses jugaron en la máxima categoría, allá por la temporada 2007/08, los rojiblancos vencieron cero a tres al Deportivo de La Coruña en Riazor en su estreno en el campeonato. Los goles de Negredo, Soriano y Crusat sirvieron para que los de Unai Emery tuvieran un debut a lo grande en la élite del fútbol español. El curso siguiente, con Gonzalo Arconada en el banquillo, el conjunto indálico también fue capaz de llevarse los tres puntos en la primera jornada después de que se impusiera uno a tres en el viejo San Mamés.

Con la llegada de la tercera temporada en la máxima categoría llegó la primera ocasión en la que en esta el Almería no pudo arrancar en esta con victoria. Los rojiblancos no pudieron pasar del empate sin goles ante el Valladolid en el otrora Estadio de los Juegos Mediterráneos. Un resultado que se repetiría al año siguiente, el del primer descenso a Segunda División, cuando los unionistas sumaron un punto frente a Osasuna en su visita al entonces llamado Reyno de Navarra.

En 2013, con el regreso a la élite del fútbol español, los rojiblancos cayeron por primera vez en un encuentro de la jornada inaugural en la máxima categoría. En plena semana de Feria de Almería los entrenados entonces por Francisco, que se hizo cargo del equipo tras la no renovación de Javi Gracia, perdieron en casa dos a tres contra otro recién ascendido como el Villarreal en un partido en el que los unionistas se llegaron a adelantar en dos ocasiones y que los amarillos acabaron remontando a falta de cuatro minutos. Por su parte, en el curso siguiente el Almería empató a uno ante el Espanyol en el entonces conocido como Estadio de los Juegos Mediterráneos en la jornada inaugural en la máxima categoría.