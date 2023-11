El almeriense Javi Robles firma con el Lleida

Con el descenso del Poli El Ejido la pasada temporada la provincia almeriense se quedaba sin representante alguno en Segunda RFEF. Sin embargo, ahora pasa a contar con un futbolista más en la cuarta categoría del fútbol español después de que el centrocampista Javi Robles se haya incorporado a las filas del Lleida. Sin equipo desde el pasado verano tras finalizar su vinculación con el Pontevedra, con el que descendió en Primera RFEF la pasada campaña, es en este momento cuando abandona el mercado de jugadores libres.

Formado en las categorías inferiores de la UD Almería, al que llegó tras pasar por otros equipos como el Club Natación Almería o el Pavía, se marchó a la cantera del Real Madrid con tan solo quince años. En La Fábrica estuvo apenas dos temporadas antes de regresar al conjunto rojiblanco, en el que llegó a militar en su primer equipo con ficha en este tras dar el salto desde el filial, siendo el último jugador que lo ha logrado hasta la fecha.

Fue precisamente en la temporada 2021-22, la del último ascenso, cuando perteneció al primer equipo del conjunto indálico. Aquel curso el centrocampista almeriense tan solo disputó trece encuentros, tres de ellos de Copa del Rey, acumulando 144 minutos en Segunda División a las órdenes de Rubi. Es por ello que tras subir a la máxima categoría la entidad rojiblanca lo cedió al Fuenlabrada, de Primera RFEF, si bien en el conjunto madrileño no tuvo demasiada continuidad, por lo que en invierno acabó poniendo fin a su etapa de azulón.

Fue entonces cuando rescindió también su contrato con la UD Almería, firmando posterior con el Pontevedra en el último día del mercado invernal para continuar en la categoría de bronce. Con el conjunto gallego apenas disputó una decena de encuentros, acabando descendiendo a Segunda RFEF, categoría en la que jugará ahora en las filas del equipo catalán. En el Lleida coincidirá con Chuli, quien llegara a ser el delantero del conjunto indálico, así como con otro canterano rojiblanco como Javi Soto.

