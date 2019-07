Un almeriense de récord

Un almeriense se encuentra desde hace varios años en el libro de los récords del balompié nacional, siendo el futbolista con más minutos disputados en Tercera División durante las últimas temporadas. Una marca que a Javi Linares, lateral diestro del CF Motril, le supone "una satisfacción inmensa al ver recompensado el trabajo diario", tal como afirmaba en conversación con este Diario.

No es para menos, a sus 31 años, el jugador natural de La Mojonera apenas conoce lo que es perderse partido alguno. Para ello es imprescindible el trabajo invisible, como así le gusta llamarlo a él, de tener un descanso adecuado, una correcta alimentación y llevar una vida tranquila. No obstante, también requiere de evitar sanciones y que las decisiones técnicas acompañen y no releguen a uno al banco o la grada.

Linares, quien se fijaba en Iván Helguera durante su niñez, ha pasado por múltiples conjuntos a lo largo de su dilatada carrera desde que con 14 años dejase el equipo de su pueblo para enrolarse en las categorías inferiores del extinto Polideportivo Ejido. Una entidad celeste en la que estuvo hasta la edad de 21, si bien sus últimas dos temporadas jugó en su entonces filial, Las Norias. Después de esta etapa Berja, Vícar, Crevillente, Huércal-Overa y ahora Motril, con el que vivirá su tercera campaña, han sido sus distintos hogares.

El defensor, el próximo martes 16 de julio, volverá al trabajo con la escuadra de la costa granadina, jugando un curso más en el grupo IX de Tercera División, en el que visitará hasta en tres ocasiones su provincia natal. El zaguero afronta este nuevo periodo "con la misma ilusión y la misma ilusión que el primer día de mi llegada al club".

La tierra tira, Linares no puede negar la añoranza por no poder transitar más a menudo por su pueblo. Pero estar en Motril le permite frecuentar la provincia almeriense con mayor asiduidad, recordando cuando en su etapa en Crevillente (Alicante) casi no tenía tiempo para pisar su lugar de origen.

Tantas son las entidades por las que ha transcurrido que le cuesta quedarse con una. Linares admite que "en Motril me encuentro muy feliz, respetado y querido por el club y la afición", pero ensalza también su periodo en Crevillente "donde me sentí muy valorado y disfruté de trabajar a las órdenes de un profesional como José Manuel Mas". No obstante, el mojonero no tiene palabra negativa para ninguno de los lugares que le han acogido en su carrera.

Sin embargo, el hombre récord del fútbol español en la época más reciente no puede negar que "me encantaría haber jugado o poder jugar en categoría superior", siendo esta su pequeña espinita. Por edad las balas para subir de escalafón escasean, pero el sueño siempre estará presente. Mientras tanto solo le queda ampliar sus registro en Tercera División, dejando una enorme huella en los anales del balompié patrio.