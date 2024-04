Amargo descenso del Murgi que sirve como experiencia a los jóvenes del club

La última oportunidad del Baloncesto Murgi la tuvo el pasado sábado, 13 de abril, en su enfrentamiento contra Novaschool, pero para frustración de todos, el último encuentro de la temporada de Liga EBA concluyó con una derrota más para los ejidenses (80-84). La ecuación que se tenía que dar para que el Baloncesto Murgi mantuviera la categoría era que ganara su encuentro contra Novaschool y que Armilla perdiera contra Benahavís, pero ni una cosa ni la otra sucedió.

El encuentro comenzó con ambos conjuntos bien plantados en defensa, cerrando el primer periodo 18-20 para los visitantes. En las filas de Novaschool, la principal pieza ofensiva era el pívot Anastasio Vázquez, que con su gran envergadura y buen juego en el poste bajo puso en serios problemas al juego interior de los ejidenses. Además, estuvieron especialmente enchufados durante todo el encuentro Álex Michael Jackson y Lucas Vivar Martínez, quienes anotaron 10 y 15 puntos respectivamente. Por parte de los ejidenses, Povilas, Cristian Ramón y Diego Martínez consiguieron una buena anotación al cabo de los 40 minutos de encuentro, pero faltó un poco más de acierto en el resto de compañeros.

La contienda estuvo muy igualada hasta el tercer cuarto, donde los ejidenses tomaron una ligera ventaja asestando un parcial de 25 a 18, pero como ha venido siendo habitual durante toda la temporada, en el último periodo Novaschool reaccionó consiguiendo un parcial de 19-28, y terminando el encuentro 80-84, terminando así con todas las posibilidades del club ejidense de mantener la categoría, a pesar de que los visitantes, como se suele decir, no se jugaban nada más allá que una victoria más.

Visión del entrenador

Javi Jiménez, el entrenador del Baloncesto Murgi aseguró que "ante todo quiero pedir disculpas a la afición, al club y a mis jugadores, por sentirme máximo responsable de la situación que hemos vivido". Jiménez reconoció que "nuestro objetivo era el permanecer en la categoría y no lo hemos conseguido, sin embargo estoy contento con el crecimiento que han tenido los jugadores a lo largo de la temporada, con el grupo humano que hemos juntado, desde los propios jugadores al cuerpo técnico". El entrenador añadió que "no era un objetivo sencillo pero los miembros de nuestro equipo nos permitían poder soñar con conseguirlo. Hemos tenido mucha mala suerte a lo largo del año perdiendo muchos partidos por menos de 5 puntos". De este modo, Jiménez cree que "hemos pagado nuestra inexperiencia en la categoría por ser un equipo muy joven. En los momentos difíciles de los partidos, en ocasiones, no hemos sabido jugarlos, y de ahí las derrotas por pocos puntos".