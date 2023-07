El Automóvil Club de Almería rememora sus más de cinco décadas de vida

En la noche de este pasado jueves el Automóvil Club de Almería, uno de los que cuenta con más tradición a nivel andaluz y nacional, rememoró su pasado con un homenaje a sus expresidentes, tan importantes a lo largo de sus más de cinco décadas de historia. Un acto que como su actual presidente, José Manuel López Collado, mencionó llevaba tiempo deseando llevarlo a cabo y que se realizó en la sede con la que la entidad automovilística cuenta en la Avenida Federico García Lorca nº 42.

Hasta ahí acudió la familia del motor almeriense para recordar lo vivido hasta la fecha y en la que se dio cita también el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, el almeriense Manuel Alonso Borbalán. Conducido por la periodista Verónica Ruiz, de la Cadena Cope en Almería, se fue recordando la historia del Automóvil Club de Almería desde la creación en 1965 de la Escudería Costa del Sol hace prácticamente sesenta años, antecesor de este que nace en 1968, hasta la actualidad.

Todo ello mientras por orden cronológico los homenajeados, o sus familiares en nombre de aquellos que ya no están en vida o no pudieron asistir por motivos de salud, iban recibiendo una distinción y un escudo de oro como obsequio por su papel en el automovilismo almeriense de manos del actual presidente del club, José Manuel López Collado. Asimismo, también fueron tomando el turno de palabra al recibir sus respectivas distinciones, agradeciendo al Automóvil Club de Almería el acordarse de ellos.

El primero en ser homenajeado fue Emilio Pérez Manzuco, primer presidente del club en 1968 hasta principios de 1972, recogiendo la distinción su nieto Emilio Pérez Manzuco al no estar ya presente en vida. El siguiente turno fue para Ramón Gómez Vivancos, quien sí pudo estar presente y fue la cabeza visible del Automóvil Club de Almería entre los años 1972 y 1973.

A continuación, le siguió Francisco Marco Martínez, quien presidió el club durante el año 1974 en un periodo transitorio, siendo su hija Alicia Marco Rodríguez quien recibió el escudo de oro del Automóvil Club de Almería. Posteriormente llegó el homenaje a Francisco José Pérez Manzuco y Hernánz, presidente entre los años 1975 y 1979, siendo su hija Ágata Pérez Manzuco quien recogiera la distinción en su nombre.

Después fue el momento para José María Rodríguez Navarrete, quien presidió el club en dos etapas diferentes comprendidas entre 1980 y 1988 y entre 1998 y 2003, si bien no pudo estar presente por motivos de salud. Mientras, Fernando Berruezo Ortega, quien fue el máximo responsable de la entidad desde 1988 a 1991, sí pudo acudir personalmente y recibió su distinción de manos del actual presidente. Continuando con el recorrido de la historia le llegó el turno a Rafael Ruiz Ortiz, quien fue el máximo dirigente del club de 1998 a 2003 y que anteriormente había sido piloto.

Llegado ya al presente siglo XXI se hizo mención a Manuel Fuentes Martín, presidente entre los años 2003 y 2004, que por encontrarse de viaje no pudo acudir al acto. Por su parte, el último en recibir su distinción fue José Carlos Lirola López, quien fue la cabeza visible del Automóvil Club de Almería desde 2004 hasta 2012. Pero el homenaje no terminó ahí, distinguiendo también a sus cuatro socios activos más antiguos como son Manuel Arqueros Cayuela, si bien no pudo estar presente, Ignacio García Salas, José Rodríguez Abad y José Ruiz Lloret. A todos ellos se les hizo entrega de una placa que reproduce el carnet de socio del Automóvil Club de Almería.

Por su parte, el acto lo cerró el actual presidente del club, José Manuel López Collado, quien tuvo un breve discurso con los asistentes en el que estuvo visiblemente emocionado. De esta manera, se pasó a hacer una foto de familia con los homenajeados y se dio paso para tomar un refrigerio en una noche en la que se recordaron viejos tiempos y la historia del Automóvil Club de Almería durante sus más de medio siglo de. vida.